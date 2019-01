Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au folosit armamentul din dotare pentru prinderea unui barbat suspectat ca a furat combustibil din vagoane cisterna, unul din gloante ranindu-l usor. Oamenii legii cauta alti doi barbati care faceau parte din acelasi grup si care au reusit sa scape, potrivit news.ro.Citește…

- Patru persoane sunt cercetate pentru furt dupa ce au fost prinse in timp ce sustrageau petrol dintr un tren. Un sofer a fost ranit in timpul urmaririi.Astfel, la data de 14 ianuarie a.c., politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Constanta au observat trei barbati in timp ce sustrageau produs…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Constanta au prins in flagrant delict sapte barbati, cu varste cuprinse intre 17 si 33 de ani, din localitatile Satu Nou, Remus Opreanu si municipiul Medgidia, in timp ce sustrageau produs…

- Barbatul are 37 de ani, are domiciliul in Parța, și a fost depistat de polițiști joi. A fost luat de pe strada din zona Pieței Doina și a fost dus la audieri. El a fost reținut pentru 24 de ore pentru furt calificat și urmeaza sa fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva.…

- Un barbat a tras, luni, mai multe focuri de arma, catre alte doua persoane, intr-o parcare din Craiova, apoi a fugit. Un barbat a fost ranit, iar polițiștii incearca sa dea de urma agresorului, conform Mediafax.Polițiștii doljeni au fost sesizați ca o persoana necunoscuta ar fi tras mai multe…

- Un barbat de 25 de ani a fost urmarit, miercuri noaptea pe strazile din Constanța, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor rutieri, oamenii legii tragând și focuri de arma în plan vertical, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit polițiștilor constanțeni, miercuri noaptea,…

- O descoperire macabra a avut loc, azi-noapte, în jurul orei 04.00, pe raza comunei Gilau.Mai exact, cadavrul unui barbat a fost descoperit pe marginea strazii, pe acostamentul consolidat.Din primele informații, se suspecteaza ca acesta ar fi fost victima unui accident rutier.Victima…

- Un șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor și a provocat un accident, în timpul nopții de miercuri spre joi, în Constanța, este cautat, dupa ce a fugit de la locul evenimentului rutier, deși a fost urmarit de polițiști, care au tras și focuri de arma. Potrivit polițiștilor constanțeni,…