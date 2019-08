Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri au fost observați de polițiștii timișoreni in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 3, pe Calea Martirilor din Timișoara. Se deplasau cu un ATV, iar oamenii legii le-au facut sem sa opreasca pentru control. Cel care conducea a accelerat insa brusc și a incercat sa scape.…

- Polițiștii din Timișoara au urmarit șoferul unui ATV care nu a oprit la semnalul oamenilor legii, in noaptea de duminica spre luni, aceștia fiind nevoiți sa traga șase focuri de arma in plan vertical, conform Mediafax.Citește și: Avocata Ingrid Mocanu a EXPLODAT la adresa Baroului București,…

- Colterm se ocupa de ceva timp de stația de sortare a deșeurilor din Timișoara, iar OUG 74/2018 a adus cateva modificari legislative in domeniu, printre care și introducerea contribuției pentru economie circulara, de 30 lei/tona de deșeuri, taxa pe care trebuie sa o achite operatorul. Nu este…

- Dupa mai bine de patru ani de la elaborarea studiului de fezabilitate, oficialii PMT se pregatesc sa semneze ordinul de incepere a lucrarilor pentru noua șosea care va lega Timișoara de Moșnița. „S-a incheiat licitația pentru dirigenția de șantier pentru Drumul Boilor. Vom trece, saptamana…

- Politistii au tras un foc de arma, joi seara, in municipiul Timisoara, pentru prinderea unui tanar condamnat care se sustrage de la executarea unei pedepse de 1 an si sase luni pentru talharie, dar care a reusit sa scape, iar actiunile de urmarire si prindere a acestuia continua, a anuntat, vineri,…

- Potrivit sursei citate, joi seara, in jurul orei 22,30, politistii Sectiei 3 Timisoara au observat un grup de persoane are se aflau in fata unei societati comerciale. La vederea politistilor, persoanele in cauza au inceput sa fuga. Oamenii legii au identificat o fata, iar in urma verificarilor au…

- Urmarire caa-n filme, aseara, in Calea Șagului din Timișoara. Polițiștii au observat un grup de persoane, care atunci cand i-au vazut au inceput sa fuga. Au reușit sa identifice o fata și au stabilit ca fratele acesteia, in varsta de 20 de ani, este urmarit național, fiind condamnat la un an și șase…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei. Asasinul, Marcel Lepa, a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara, in locuința...