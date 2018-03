Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma in sectorul Botanica al Capitalei. Un barbat de 45 de ani a ajuns noaptea trecuta la spital dupa ce a fost impuscat in brat. Una dintre versiunile examinate de politie este cea de tentativa de omor la comanda.

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit in 24 de ore, 1475 de solicitari pentru intervenții medicale, 829 fiind urgențe de cod roșu și galben, printre care 26 entrose, luxații sau fracturi, spune pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. „A fost o noapte grea. Și acum este greu. Se…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut.

- Zeițe grecești sculptate in ciocolata, la un mall din Capitala. In luna iubirii… ciocolata, arta și frumusețea zeițelor grecești iși dau intalnire la un mare mall din sectroul 3 al Capitalei. Astfel, in perioada 18-24 februarie, respectivul centru comercial va gazdui Expoziția de Ciocolata, in cadrul…

- Pe drumurile din Capitala se circula in conditii de iarna, iar in sectorul Ciocana, la intersectia strazilor Mircea cel Batran si Ion Dumeniuc, a fost inregistrat un accident. Un troleibuz s-a lovit violent cu un automobile.

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost retinut pentru tentativa de omor, duminica seara, dupa ce a fost audiat timp de aproximativ sapte…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…

- Incident groaznic in Capitala. O mașina a luat foc pe strada Lev Tolstoi, sectorul Centru.La fața locului au sosit pompierii, ambulanța și poliția. Nu se știe daca sunt vicime.Cauza producerii incidentului nu se cunoaște.Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- Primarul general Gabriela Firea a declarat astazi ca urmeaza sa fie construite trei spitale noi in București. Anul acesta bugetul prevazut de Sanatate este de 111 milioane de euro. “Sumele vor fi investite in toate cele 19 spitale care sunt in coordonarea Primariei Generale a Capitalei. Din aceasta…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a fost retinut de politie dupa ce a furat un automobil parcat in curtea unui bloc de pe strada Alexandru Marinescu.Politia a fost alertata de proprietarul masinii.Suspectul retinut de politie, care are antecedente penale, si-a recunoscut vina.

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Un tinar de 18 ani a scapat cu viata dupa ce s-a izbit violent cu masina de un pilon de electricitate. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineața, pe strada Doina, din sectorul Rișcani al Capitalei. In urma impactului, stilpul a cazut, iar firele electrice s-au rupt. Potrivit politiei, baiatul nu avea…

- Potrivit politistilor din Brasov, pe DJ 104 A, intre localitatile Vistea de Sus si Victoria, o patrula auto a politistilor a pornit in urmarirea unei masini, cu semnalele acustice si luminoase in functiune. La vederea echipajului, soferul a intors autovehiculul, in scopul evitarii controlului, iar in…

- Incidentul s-a petrecut pe un drum judetean din Brasov. Pentru a evita un control care ar fi aratat ca nu are permis si este si beat. Un tanar de 31 de ani a incercat sa fuga si a lovit masina Politiei.

- Barbatul suspectat ca si a injunghiat, vineri, fosta sotie intr o gradinita din Capitala a fost retinut de catre politisti, dupa mai multe ore de audieri, potrivit Romania TV. Urmeaza sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Educatoarea a fost transportata…

- Ivanciu Corcioveiu se afla sub control judiciar, avand interdictia de a parasi Romania, si cu doar o saptamana inainte de pronuntarea verdictului definitiv in cazul sau a incercat sa scape de raspunderea penala, fugind din tara, dar a fost prins in vama Oancea.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- La exact un an de la primele proteste masive din Romania, dupa alegerile din 2016, 50 de mii de oameni au ieșit, din nou, in strada, in Capitala. Marșul a inceput de la kilometrul zero al Capitalei și s-a indreptat spre Palatul Parlamentului.

- In zilele de 13 și 14 ianuarie, polițiștii au reținut un permis de conducere și au aplicat 3 amenzi intr-o acțiune pe linie rutiera desfașurata in zona comunei Vadu Moldovei. Amenzile au totalizat 1.305 lei. In cadrul acțiunii,au fost legitimate 29 de persoane si au fost controlate 23 de autovehicule.…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, accidentul s-a produs pe Splaiul Independentei in zona Sema Parc, fiind implicate trei masini. Primele informatii arata ca unul dintre soferi nu s-a asigurat inainte de a face manevra de intoarcere. Accident grav provocat de o eleva care avea permis de…

- Carambol pe șoseaua Olteniței din Capitala, pe 11 ianuarie. Un șofer – care nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului – a lovit 7 mașini parcate regulamentar, noaptea trecuta, pe șoseaua Olteniței din sectorul 4 al Capitalei. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- O mașina rara și ciudata a fost surprinsa astazi pe o strada din Capitala. Este vorba de un automobil de model SZD, cum i se mai spune ”Invalidka”. Autovehiculul a fost surprins de un internaut circulind pe strazile mun. Chișinau, iar imaginea a fost postata intr-un grup de pe Facebook. SZD (Invalidka)…

- Moschvici abandonat de 25 de ani intr-un garaj cu umezeala. Am tot auzit de mașini abandonate in diferite locuri și care s-au pastrat in perfecta stare, gata sa și porneasca. Dar asta depinde și de locul unde au fost lasate… In anul 1980, din diverse motive, un șofer rus și-a abandonat autoturismul…

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…

- Tongalezul Moa Mua Maliepo si neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetelede la CSM Bucuresti, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbisti vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Cei doi "tigri" si-au retrait cu nostalgie copilaria. S-au dat in carusel,…

- Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat de un barbat chiar in scara blocului. Incidentul a avut loc in sectorul 6 al Capitalei iar potrivit polițiștilor, atacatorul, un barbat de 44 de ani, a fost reținut. Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat in scara blocului,…

- Polițiștii Serviciului Rutier Brașov au constatat in data de 18 decembrie, in jurul orei 5.00, producerea unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Marea Britanie, pe DN 13. Un barbat de 45 ani, cetațean britanic, care a condus un autoturism…

- O sicanare in trafic s-a incheiat cu focuri de arma, pe un drum national din Salaj. Protagonistul este un tanar de 23 de ani din Bistrita-Nasaud, care a vrut sa isi potoleasca adversarul de pe sosea cu pistolul. Cumparase arma din strainatate si a introdus-o ilegal in Romania.

- Un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un taximetru nu a acordat prioritate unei autospeciale a Brigazii Rutiere, care avea girofarul pornit. Cei doi agenti de politie aflati in masina au fost raniti usor, fiind transportati la spital.

- Anul 2018 va aduce chirii mai echilibrate pentru birourile noi din polii de business ai Capitalei, acolo unde se concentreaza cele mai multe cladiri noi de birouri, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis miercuri AGERPRES. Daca in urma cu cinci ani, chiriile…

- Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in stare grava, in urma unui accident rutier produs in Capitala in noaptea de luni spre marti si in care au fost implicate o masina a Jandarmeriei si un autoturism. Patru dintre raniti sunt jandarmi, potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Un angajat al unei spalatorii auto a furat mașina unui client și a accidentat alte trei din parcare. Isprava a avut loc noaptea trecuta, in sectorul Ciocana al Capitalei. Tinarul de 27 de ani nu a reusit insa sa ajunga prea departe. Dupa o urmarire ca in filme, el a fost retinut de inspectorii de patrulare.…

- Agentii de siguranta publica de la Sectia 24 au depistat, vineri dimineata, dupa o urmarire in trafic, un tanar care conducea un autoturism fara a avea permis auto, potrivit Politiei Capitalei. In urma verificarilor, s-a stabilit ca masina fusese furata de catre tanar din sectorul 5. Tanarul…

- O femeie a fost lovita in plin de o masina pe o trecere de pietoni de pe strada Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza excesiva. In urma impactului, victima a zburat cativa metri in aer.

- PSD a anuntat organizarea unui miting de protest pe 9 decembrie, impotriva asa zisului 'stat parale' incepe sa prinda contur. Chiar daca unii lideri din judete sau premierul Mihai Tudose nu s-au raliat la acest deziderat, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat semnalul. In direct la Romania TV,…

- Gabriela Firea s-a intalnit astazi cu reprezentanții COTAR (Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania). Au analizat problemele cu care se confrunta operatorii de taxi din București. COTAR a prezentat revendicari ale asociațiilor taximetriștilor licențiați, care…