Urmărire cu focuri de armă în Buzău. Șoferul a lovit mașina Poliției și a dispărut Urmarire ca-n filme pe o șosea din Buzau, pentru un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalul agenților, lovind apoi și o mașina de Poliție. In noaptea de sambata spre duminica, oamenii legii au tras mai multe focuri de arma catre mașina fugarului, dar acesta a reușit sa dispara. In mașina se mai aflau trei persoane, care au dat declarații despre șofer. Acesta ar fi fost baut și nu avea permis de conducere, iar pana la aceasta ora nu a fost prins. "In jurul orei 2,30, un echipaj de politie a efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, inmatriculat in Prahova, insa conducatorul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

