Stiri pe aceeasi tema

- Prapad pe strazile din Huși, cauzat de un copil de 11 ani lasat nesupravegheat de mama sa. Ramas singur in mașina, baiatul a pornit intr-o cursa nebuna prin oraș. Aventura lui s-a sfarșit dupa ce a lovit alte doua mașini și a avariat o conducta de gaz.

- Urmarire ca in filme pe strazile din Timisoara. Totul s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri. Un tanar care conducea fara permis a refuzat sa opreasca la semnalul politistilui, fugind zeci de kilometri cu Politia pe urme. Politistii au tras zeci de focuri de arma pana sa il poata opri pe fugar,…

- Accident grav provocat, in aceasta noapte, in jurul orei 1,30, pe strada Cluj din Timișoara de șoferul unui BMW, inmatriculat in Valcea. Tanarul, in varsta de 24 de ani, a venit cu viteza dinspre centrul orașului și, dupa ce a trecut de sensul giraratoriu, nu a mai stapanit bolidul care a derapat. BMW-ul…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Sebeș. Polițiștii din Alba au reușit sa ii opreasca in trafic pe doi tineri care au furat o mașina din fața sediului unei firme de curierat. Șoferul autoturismului furat nu avea permis de conducere, in schimb avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Un tânar fara permis de conducere, aflat la volanul unei mașini, a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor și, în timp ce conducea pe strazile din Constanța cu viteza, a lovit 5 mașini. La un moment dat, șoferul a oprit și a încercat sa fuga, fiind oprit dupa ce a fost tras un…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Constanta. Un barbat, care nu avea permis de conducere, care se afla la volanul unei masini cu numere expirate, a fost urmarit de catre politistii constanteni. Au fost trase si focuri de arma de avertisment pentru a l opri pe barbat din incercarea sa de a scapa de…

- Un tanar de 24 de ani din Olt s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus pe un drum public din Valcea o masina neinmatriculata si a incercat sa fuga de politisti, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, tanarul…

- Cursa pentru ultima șansa scoate din cele trei echipe toata ambiția și determinarea de a evita posibilitatea de eliminare. Iuliana și Margherita, Bianca și Oana și Ruby și Adrian sunt cele trei cupluri de vedete care au intrat in acest joc, nou in sezonul 2 Asia Express.