- Polițiștii din vestul țarii au fost in alerta, vineri dupa-amiaza, dupa ce un autoturism Skoda a forțat intrarea in țara prin PTF Nadlac 2. Mașina, care avea numere false, a fost urmarita de un echipaj de poliție pe autostrada A1, pe sensul de mers Nadlac-Deva, insa a fost pierduta in zona…

- Politistii de la Inspectoratul Judetean de Politie Constanta s au deplasat la un imobil din zona Summerland din Mamaia Nord, unde in cursul zilei de vineri, 10 mai 2019, intr un apartament din zona Summerland a fost descoperit corpul neinsufletit a unei femei.Corpul femeii de 80 de ani a fost descoperit…

- O urmarire ca-n filme a avut loc, in noaptea de marți spre miercuri, pe strazile Timișoarei, mai multe echipaje de Poliție fiind mobilizate pentru a prinde un șofer care a refuzat sa opreasca la semnele unui polițist, fiind trase zeci de focuri de arma, transmite Mediafax.Potrivit reprezentanților…

- Polițiștii din Iași au tras mai multe focuri de arma joi dimineața pentru prinderea unui șofer care a refuzat sa opreasca la semnele agenților. Mai mult, acesta a luat pe capota un polițist local care a fost...