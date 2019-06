Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire caa-n filme, aseara, in Calea Șagului din Timișoara. Polițiștii au observat un grup de persoane, care atunci cand i-au vazut au inceput sa fuga. Au reușit sa identifice o fata și au stabilit ca fratele acesteia, in varsta de 20 de ani, este urmarit național, fiind condamnat la un an și șase…

- „Actiunea" politistilor in vederea destructurarii retelei din vestul judetului a inceput cu un filaj la o firma de transport din Pascani, de unde traficantii trebuiau sa ridice coletul comandat din Spania. Joi, cand a sosit coletul, politistii de la Antidrog Iasi au filat zona, iar la un moment dat…

- Vineri seara s-au tras focuri de arma la Pietroșani! Polițiștii au fost nevoiți sa își scoata pistoalele pentru a opri un hoț de lemne care a ignorat semnalele agenților, scrie realitateadearges.net.

- Un barbat suspect de crima, urmarit de politisti pe strazile din Los Angeles, a fost filmat in timp ce a iesit pe geamul masinii in care se afla si a tras cateva focuri de arma spre masina in care se aflau fortele de ordine aflate pe urmele lui.

- Urmarire ca in filme pe strazile din Timisoara. Totul s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri. Un tanar care conducea fara permis a refuzat sa opreasca la semnalul politistilui, fugind zeci de kilometri cu Politia pe urme. Politistii au tras zeci de focuri de arma pana sa il poata opri pe fugar,…

- Un barbat care gonea cu peste 120 de km/ora, pe DN 1A, a fost protagonistul unei urmariri ca-n filme, in weekend. Vitezomanul a oprit abia in momentul in care mașina sa a intrat in coliziune cu un alt autoturism.

- Un tanar, in varsta de 26 de ani, din raionul Causeni, a pus pe jar inspectorii de patrulare. El a fost urmarit aproape 30 de kilometri de un echipaj al politiei, dupa ce a furat o motocicleta.