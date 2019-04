Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni intregi in care au disparut complet din peisaj din pricina lipsei unui contract intre Primarie și o societate de salubrizare, muncitorii care curața strada au reaparut in centrul Timișoarei. Azi-dimineața, in centrul urbei, au fost vazuți la treaba aproximativ 30 de angajați ai firmei Brantner…

- Șase focuri de arma au tras oamenii legii, noaptea trecuta, pentru a opri un șofer care nu a oprit la semnalele polițiștilor rutieri. Totul s-a intamplat in municipiul Hunedoara, pe bulevardul Republicii. Polițiștii au incercat sa opreasca in trafic un șofer, insa acesta a ignorat semnalele polițiștilor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 30.250 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 354.000 lei, marfa care urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri, 15 martie a.c., in jurul orei 06.00, la nivelul Serviciului…

- Un sofer din Constanta a avariat cinci masini in incercarea de a fugi de politie. Acesta circula cu viteza excesiva, iar la un moment dat a lovit din mers doua masini, iar altele trei erau parcate. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Soferul in varsta de 27 de ani care nu a oprit vineri la semnalele agentilor rutieri, in municipiul Constanta si a fost prins dupa ce politistii l-au urmarit in trafic si au folosit armamentul din dotare, fugarul avariind in timpul urmaririi cinci autoturisme, a fost arestat preventiv pentru 30 de…

- Polițiștii din Alexandria au tras 12 focuri de arma pentru a reține patru tineri, in trafic. Aceștia susțin ca, dupa ce au fost reținuți, au fost batuți cu salbaticie in sediul Poliției. Unul dintre cei patru tineri a ajuns la spital cu urechea rupta.

- Azi noapte, in jurul orei 02.30, un echipaj de poliție rutiera din cadrul Poliției Municipiului Buzau a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, inmatriculat in Prahova, insa conducatorul auto și-a continuat deplasarea, refuzand sa opreasca. S-a procedat la urmarirea autoturismului, impreuna…

- Politistii din Bucuresti anunta ca au deschis cinci dosare penale in urma unei actiuni care a avut loc noaptea trecuta, in special pentru conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice si pentru conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub…