Stiri pe aceeasi tema

- IN TRAFIC: Urmarire ca-n filme pe soselele din Maramures. Mașina de poliție și alte doua autoturisme au fost distruse. Au fost trase mai multe focuri de arma in trafic.foto Azi, la ora 12.15, o femeie domiciliata in Baia Mare a sesizat poliția ca fiul sau refuza sa ii restituie autoturismul, pe care…

- Polițiștii salajeni au reținut sambata – 7 septembrie, pe raza localitații Ileanda, doi tineri, care aflați la volanul unui autoturism inmatriculat in Maramureș, au alimentat dintr-o benzinarie din Baia Mare și ”au uitat” sa plateasca. La ora 12.15, o femeie domiciliata in Baia Mare a sesizat poliția…

- Un tanar de 24 de ani, din Gorj, care se afla la volanul unui BMW si gonea cu viteza pe un bulevard din Timisoara, a lovit mai multe masini parcate dupa o urmarire ca in filme cu politistii.

- In timp ce acționa pe strada Calea Bucovinei din orașul Vicovu de Sus, un echipaj de poliție a observat un autoturism al carui conductor auto, la vederea autospecialei de politie, a virat brusc la stanga pe strada George Cosbuc, motiv pentru care, s-a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de…

- Un barbat fara permis de conducere care conducea o mașina cu numerele de inmatriculare expirate a fost reținut de polițiștii de la Biroul Rutier Bacau dupa o urmarire prin oraș. Fugarul a incercat sa scape abandonand mașina, dar a fost prins și i... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In timp ce gonea haotic pe sosea, a fost surprins pe contrasens de o camera de bord a unui alt autoturism. Tinerii din masina respectiva au pornit dupa el si in acelasi timp au sunat si la Politie. Agentii au reusit, intr-un final, sa-l incatuseze.

- Urmarire ca-n filme pe strazile din Baia Mare. Un șofer baut a fost urmarit de polițiștii locali baimareni jumatate de oraș și nu a renunțat la fuga pana nu a lovit o alta mașina. Barbatul de 38 de ani, originar din Florești, Cluj a fost vazut de catre membrii unui echipaj de la Poliția Locala pe […]…

- Doi oameni și-au pierdut viețile miercuri seara, pe DN 3B, la intrarea in Calarași, dupa ce o motocicleta și un autoturism s-au lovit frontal. Conform informațiilor furnizate de Poliție, motocicleta care rula cu viteza mare a intrat pe contrasens și a fost acroșata de un autoturism care circula din…