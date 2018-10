Stiri pe aceeasi tema

- Valul de aer polar care a patruns in Romania a adus temperaturi scazute in toate zonele. La peste 2.000 de metri a inceput sa ninga si zapada s-a asternut deja pe Transalpina. Va continua sa ninga si frigul va cuprinde si restul tarii. Temperaturile au scazut deja cu 7-10 grade, iar la sfarsitul saptamanii…

- Vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, avertizeaza meteorologii, care afirma ca desi un val polar va traversa Romania, toamna inca nu se va instala in adevaratul sens al cuvantului decat abia in luna octombrie, care va fi una cu temperaturi destul de ridicate pentru aceasta perioada din…

- Toamna isi intra in drepturi! Tara noastra va fi cuprinsa, incepand cu acest weekend, de o vreme deosebit de rece. Temperaturile vor ajunge si la 16-17 grade. De la temperaturi aflate la pragul de 30 de grade Celsius, vom ajunge, pe finalul acestei saptamani, la maxime de 18-19 grade. Sambata, se apropie…

- Un val de frig va ajunge in Europa saptamana viitoare. Masa de aer rece va ajunge inclusiv in zona Mediteraneana, dar și in nordul Africii, informeaza severe-weather.eu. Nordul și vestul Europei vor inregistra scaderi ale temperaturilor incepand de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat ca a primit oferta de a fi racolat de KGB, oferta venita direct de la Cozmin Gusa. In urma acestor afirmații, Gușa considera ca Darius Valcov s-a lovit la mansarda și ii recomanda un control psihiatric.”Eu cand am scris acum…