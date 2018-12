Urmarile iernii: locuinte in bezna, copaci cazuti sub greutatea zapezii Chiar daca marti dimineata nu au mai fost anuntate situatii de oameni blocati in zone afectate de ninsori sau de masini inzapezite, pompierii continua sa intervina, la fel cum au facut si in ultimele ore, pentru inlaturarea copacilor cazuti pe masini sau pe carosabil, dar si a cablurilor electrice smulse de vant de pe stalpii […] Urmarile iernii: locuinte in bezna, copaci cazuti sub greutatea zapezii is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Efectele iernii s-au resimtit, in ultimele 24 de ore, in unsprezece judete, unde 128 de copaci au fost doborati de greutatea zapezii sau de vantul puternic, fiind afectate noua autovehicule, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). In Mehedinti, o ambulanta nu a putut ajunge la…

