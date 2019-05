Urmarile furtunii din Capitala. Probleme si in Ilfov Avertizarea de vreme rea emisa vineri dupa-amiaza pentru Capitala si prelungita pana la ora 19.30 a adus ploi abunente, tunete si fulgere. Precipitatiile au cauzat inundatii nu doar pe carosabil, ci si au facut ca apa sa ajunga in case, beciuri si subsoluri. Ca urmare, apelurile la 112, la pompieri, nu au fost putine. Din […] Urmarile furtunii din Capitala. Probleme si in Ilfov is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

