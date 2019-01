Urmarile codului portocaliu din Bucuresti: Copaci si stalpi cazuti, 49 de masini avariate (Foto) Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit, in ultimele zece ore, la 115 solicitari in urma fenomenelor meteorologice. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru indepartarea unor copaci cazuti, fiind avariate 49 de masini.



Astfel, au fost 98 de solicitari in Bucuresti, din care 79 au fost din cauza unor copaci cazuti, si 17 solicitari in Ilfov, din care 11 pentru copaci cazuti.



Din datele preliminare rezulta ca au fost avariate 49 de autoturisme, din cauza caderii copacilor si stalpilor de electricitate, fara a exista persoane… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

