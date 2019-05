Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți protestatari care il așteptau pe Liviu Dragnea la Topoloveni, in județul Argeș, au fost ridicați vineri de jandarmi și duși la Poliție pentru legitimare. Liderul PMP Eugen Tomac cere demisia ministrului de Interne și a șefului Jandarmeriei.„Demisia, Carmen Dan! Demisia, șeful Jandarmeriei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Satu Mare, ca Jandarmeria a recidivat la comanda ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa ce zece persoane care protestau impotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, la Topoloveni, au fost ridicate si duse la sectia de polite. "Dupa declaratiile lui…

- Secretarul executv al PMP, Ioana Constantin, condamna cu fermitate intervenția Jandarmeriei in cazul incidentelor de la Topoloveni. Ioana Constantin o acuza pe Carmen Dan, ministrul de Interne, ca e dispusa sa-i aresteze pe toți astfel incat Liviu Dragnea sa-și poata organiza deplasarile in liniște.Citește…

- Jandarmeria Argeș anunța ca protestatarii de la Topoloveni vor fi sancționați contravențional pentru participarea la o adunare publica nedeclarata și refuzul parasirii zonei la solicitarea jandarmilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Printr-un comunicat de presa, Jandarmeria Argeș anunța…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a reacționat vineri, dupa ce mai mulți protestatari care il așteptau pe Liviu Dragnea la Topoloveni au fost ridicați de jandarmi, afirmand ca este ”un abuz care plaseaza Jandarmeria in randul forțelor de represiune de tip sovietic”, conform Mediafax.”Nu acceptați…

- Mai mulți protestatari care il așteptau pe Liviu Dragnea la Topoloveni, in județul Argeș, au fost ridicați de jandarmi și duși la Poliție pentru legitimare.Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Argeș, 10 persoane au fost ridicate din centrul localitații Topoloveni și conduse la secția de…

- Parlamentarul USR, Mihai Goțiu, susține ca Jandarmeria Romana a mințit cand a afirmat ca ar fi fost citat in calitate de martor in procesele prin care protestatarii au contestat in instanța amenzile abuzive. El le cere șefilor din Jandarmerie și ministrului Internelor, Carmen Dan, sa vina cu clarificari…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu spune ca nu știa despre ședința filialei PSD Sector 4 in care s-a votat excluderea sa din partid, nefiind in țara, dar ca aceasta decizie reprezinta doar efortul liderului PSD Liviu Dragnea de a elimina competiția in organizația din București. „Era doar o chestiune…