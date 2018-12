Urmareste cum tii pumnul strans. Iata ce spune despre tine! E ULUITOR cat adevar Cum tii pumnul strans # Modul 1 Daca obisnuiesti sa-ti tii pumnul strans ca in modul 1, principalele tale caracteristici sunt intuitia si imaginatia. Oamenii apreciaza la tine generozitatea si entuziasmul. Esti o fire curioasa, nerebdatoare, tenace in urmarirea propriilor scopuri. Ai un simt al umorului dezvoltat si atragi cu usurinta atentia oamenilor. Iti plac onestitatea, respectul, sentimentele nobile. Esti un om bun, care se gandeste la ceilalti si asa vrei sa te trateze lumea. Ai un miros fin cand vine vorba despre oamenii care au sau n-au aceleasi interese cu tine. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

