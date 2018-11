Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au identificat marti alte sase persoane decedate in orasul Paradise din nordul statului american California, bilantul total al victimelor incendiilor de vegetatie ajungand la 48 de morti, relateaza BBC si Reuters. Locuitorii oraselor din nordul statului se plang ca simt fumul inecacios…

- Cel mai recent numar de morti a fost anuntat de seriful comitatului Butte Kory Honea in cadrul unei conferinte de presa in orasul Chico din apropiere, dupa ce autoritatile au gasit ramasitele a 13 victime intr-un focar numit Camp Fire. Acest incendiu a fost deja clasat ca fiind cel mai distrugator inregistrat…

- Lui Lodi (Paul Wood), un un tanar american disgnosticat cu cancer la creier, zilele ii erau numarate, dupa ce medicii i-au pus diagnosticul ingrozitor. Tanarul se resemnase si astepta sa moara in orice moment, dupa ce a aflat ingrozitorul "verdict" al medicilor: tumora la creier. "Aveam dureri…

- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. El a fost dus la spital, unde a fost supus unei interventii chirurgicale, pentru montarea unui stent. Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacolul…

- Copilul de 1 an si 10 luni a murit, in noaptea de sambata spre duminica, in spitalul privat Sanador din Bucuresti, dupa ce fusese supus unei operatii de coborare de testicul in scrot. La cateva ore dupa interventie starea de sanatate s-a agravat și a intrat in stop cardiorespirator. Din pacate, nu…

- Nu a implinit cinci anișori, dar destinul l-a incercat cat pentru o viața de om. A invins o data cancerul, leucemia care-i invadase trupul fraged inca de cand abia trecuse de pragul varstei de doi ani. Acum, cand totul parea sa fi intrat in normal, in plin tratament cu citostatice, micuțului Andrei…

- Denis Pascovici a fost operat de 17 ori pe creier, din care nu mai avea decat 20 la suta, in urma unui cancer. Prima intervenție chirurgicala a suferit-o la doi ani. De curand, iși facuse buletin, dar starea lui de sanatate era tot mai șubreda. In week-end, a suferit un atac cerebral și corpul lui…

- NEUROLOGIE Medicii neurochirurgi atrag atentia ca, in ultimii ani, s-a observat o crestere a incidentei neoplasmelor sistemului nervos central. La nivel european, aceasta incidenta este de 6,5%, potrivit staisticilor oficiale ale Organizatiei Mondiale ale Sanatatii. Se estimeaza ca tara noastra se situeaza…