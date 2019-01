Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurarea celei mai lungi partii de schi din nordul tarii, situata in Masivul Rarau, a fost marcata de nemultumiri, deoarece telegondola nu a functionat aproximativ doua ore, astfel ca nu toti turistii au reusit sa schieze.

- Cea mai lunga partie de schi din nordul țarii, situata in Masivul Rarau, va fi inaugurata sambata, dupa 10 ani de la inceperea lucrarilor. Investiția ajunge la 15 milioane de euro.Citește și: Klaus Iohannis a activat opțiunea NUCLEARA: Liviu Dragnea, prins intre ciocan și nicovala/ANALIZA…

- Unii conducatori auto s-au plans in ultimele zile de starea drumurilor catre stațiunile de munte din județul Caraș-Severin... The post Video! Batai de cap pentru șoferi pe drumurile de munte din Banat. „Vreți turiști pe Semenic? Vai de noi! E de plans!” appeared first on Renasterea banateana .

- Tren de marfa deraiat la Oravita Circulatia feroviara între statiile Berzovia si Oravita din judetul Caras-Severin este întrerupta. Un tren marfar încarcat cu cereale a deraiat din motive tehnice. Nu sunt victime, precizeaza ISU Semenic, transmite corespondentul RRA Mario…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Resita au intervenit, joi seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o garsoniera, care s-a soldat cu intoxicarea cu monoxid de carbon a unei persoane si evacuarea altor 40 de oameni. „Incendiul a izbucnit la o garsoniera pe strada caminelor, pe Calea…

- Marți seara, a avut loc o videoconferința condusa de dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, care i-a adunat la sediul ISU pe prefectul județului, Matei Lupu, pe reprezentanții conducerii ISU și pe cei ai furnizorului de curent, și care a vizat stabilirea de masuri pentru…

- In judetul Caras-Severin, din cauza conditiilor meteo deosebite, 42 de localitati sunt nealimentate duminica dimineata cu energie electrica, drumul judetean 582 este inchis pe tronsonul Brebu Nou - Slatina Timis, trei stalpi de electricitate s-au prabusit, iar 19 copaci au cazut pe carosabil si pe…

- Un numar de 34 de localitati din judetul Caras-Severin, printre care patru orase si statiunea Semenic, sunt nealimentate cu energie electrica, duminica dimineata, din cauza ninsorii, transmite corespondentul MEDIAFAX.