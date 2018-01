Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ninge) pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, informeaza Centrul Infotrafic. Intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s-a depus un strat subtire de zapada(ninge viscolit iar vizibilitatea este redusa).…

- CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. UPDATE ora 07:10. De la ora 3 ninge viscolit in tot județul Constanța, transmite corespondentul Libertatea.…

- Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetului Buzau si in mai multe localitati din judetele Ialomita, Teleorman si Calarasi se vor semnala, local, intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55-65 km/h. De asemenea, pana la ora 11:00, vor fi sub Cod galben de vant puternic, cu…

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Doua sectoare de drumuri nationale - DN 67C, intre Novaci si Ranca, judetul Gor,j si DN 11C intre Targu Secuiesc si Bixad - sunt inchise la aceasta ora si mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, anunta CNAIR, care precizeaza ca unele drumuri au fost blocate de sutocamioane neechipate…

- Traficul rutier a fost restrictionat miercuri seara pentru autovehiculele de peste 7.5 tone pe DN73 Valea Mare (judetul Arges) - Fundata (judetul Brasov) si pe DN1, intre Nistoresti (Prahova) si Brasov, in conditiile in care la munte ninge abundent, iar unele TIR-uri au avut dificultati la urcarea drumului…

- Iata ultimele informații transmise de INFOTRAFIC despre situația din țara in contextul avertizarilor meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsoare: In judetul Alba, 1803 de gospodarii au ramas fara curent electric, iar 43 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte.…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna, conform Agerpres.De asemenea, in judetul Gorj,…

- Acțiune de deszapezire CNAIR: 715 utilaje si peste 6.000 de tone de material antiderapant Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in…

- O firma din Cluj, in topul național al subvențiilor incasate in agricultura Societatea clujeana de produse din pui și panificație Oncos Prod a obținut subvenții de 7,5 milioane de lei de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). 830.000 de fermieri persoane fizice și…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat sambata la schi in muntii Sebesului, in masivul Sureanu, in extremitatea sudica a judetului Alba, aproape de limita cu Sibiu si Valcea, pe domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, au declarat, pentru Agerpres, surse de la fata locului.Seful…

- IJP Prahova a anunțat ca DC 134, drumul care face legatura intre Sinaia și Cota 1400, a fost redeschis circulației. Reamintim faptul ca Prahova se afla duminica, pana la ora 23.00, sub cod galben de vant și ninsoare.

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor…

- Zeci de utilaje de deszapezire au actionat in ultimele 24 de ore pe drumurile nationale din judetul Gorj. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu a intervenit cu 30 de utilaje in Ranca, in Defileul Jiului, la Polovragi si la Novaci. In zonele amintite au fost inregistrate ninsori. In plus, a fost imprastiata…

- Cincisprezece masini blocate din cauza zapezii, intre statiunea Sinaia si Cota 1400, potrivit purtatorului de cuvant al IJP Prahova, Raluca Brezeanu. „Va interveni un buldoexcavator al Primariei si vor fi scoase. Totodata, s-a luat masura inchiderii drumului”, a declarat Brezeanu, pentru Mediafax.…

- Recent a fost publicata de catre o jurnalista din București o analiza a votului „pe statutul magistraților”, județ cu județ. Mai exact, a votului final pentru Adoptarea Proiectului de Lege 418/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor,…

- Percheziții de amploare in Capitala și alte șapte județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. 40 de persoane vor fi conduse la audieri dupa finalizarea perchezițiilor. Polițiști parhoveni efectueaza 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova,…

- Revista Capital a publicat topul celor mai bogați 300 de romani, printre care se numara și oameni de afaceri din Alba sau cu legaturi de business in județ. In lista județelor cu cei mai mulți milionari in euro, Alba este pe locul al VII-lea, cu 9 milionari, dupa București, Constanța, Cluj, Bacau, Timiș…

- Cod galben de vreme rea in București și 16 județe. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben in aceasta dimineața și pana la duminica dupa-amiaza, pentru București și 16 județe. In București, avertizarea de vreme rea este valabila pana la ora 13.00, fiind așteptate intensificari ale vantului,…

- In judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora 10.00, intensificari ale vantului la munte, care la altitudini de peste 1700 de metri la rafala vor atinge si depasi 80-90 km/h, viscolind ninsoarea sau spulberand zapada si diminunand vizibilitatea. In judetele Arges si Dambovita se vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori puternice in zonele din 14 judete din Romania. Meteorologii au emis in urma cu putin timp, o atentionare meteo cod galben, valabila in perioada 02-12-2017, in intervalul 01:00 – 13:00. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD…

- Ninge abundent pe Drumul National 67 C, Novaci si Ranca, stratul de zapada de pe carosabil avand doi – trei centimetri. Politistii nu permit accesul catre Ranca autovehiculelor care nu sunt echipate de iarna. Centrul Infotrafic anunta ca, vineri seara, in judetul Gorj, ninge abundent pe DN 67 C Novaci…

- Vremea se va schimba dramatic. Meteorologii au emis un nou cod galben de ninsori și de viscol pentru opt județe, valabil pe 30 noiembrie, între orele 06:00 –22:00 La altitudini mari se va depune strat consistent de zapada, iar ninsoarea va fi viscolita. În județul Caraș-Severin…

- Situația drumurilor, in dimineața zilei de 28 noiembrie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de marți, 28 noiembrie, nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile.…

- Trei utilaje au actionat in ultimele ore pe DN 67 C Transalpina, intre Novaci si Ranca. Drumul este acoperit partial cu zapada tocata. A fost imprastiata, de asemenea, cantitatea de 10 tone de material antiderapant. Sunt obligatorii anvelopele de iarna ...

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 24.814 locuri de munca, în data de 20 noiembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt isponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Mai putin de 20% din locuintele din Romania sunt asigurate impotriva dezastrelor naturale, dar numarul creste intrucat in luna octombrie a acestui an, au fost emise cu 5,73% mai multe polite de asigurare obligatorie a locuintelor decat in septembrie 2017, potrivit Polita de Asigurare Impotriva Dezastrelor…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.070 locuri de munca, în data de 14 noiembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu, Arad și Dolj.Iata…

- 12 judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora. UPDATE: Douasprezece judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora, iar zona montana…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:30, va fi in vigoare un Cod portocaliu de vant puternic in zonele montane din judetele Prahova si Arges. In aceste regiuni se vor semnala, la peste 2.000 de metri altitudine, intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi 100 - 110 km/h.…

- Mai putin de 20% din locuintele din Romania sunt asigurate impotriva dezastrelor naturale, dar numarul creste intrucat in luna octombrie au fost emise cu aproape 6% mai multe polite de asigurare obligatorie a locuintelor decat in septembrie, potrivit unui comunicat emis joi de PAID. In…

- Atentionarea ANM privind intensificari ale vantului si transport de zapada la munte este valabila pana la ora 12,00. Zone afectate: judetele Maramures, Suceava, Neamt, Botosani, Iasi, Bacau, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Buzau, Sibiu, Arges, Valcea, Alba, Hunedoara, Caras-Severin…

- Locuințe fara energie electrica din cauza condițiilor meteo Foto: Arhiva. 6.000 de gospodarii nu au nici acum energie electrica, pe fondul conditiilor meteo nefavorabile. Ministerul Energiei anunta ca echipele de interventie sunt pe teren, pentru a remedia problemele aparute la reteaua…

- Drumul national 67 C – Transaplina a fost inchis, luni, si intre Obarsia Lotrului si limita cu judetul Alba, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Potrivit IGPR, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, DN 76C Transalpina a fost inchis pentru toate categoriile de autovehicule si…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila incepand de luni, ora 18:00, pana marți la ora 12:00, in 21 de județe. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, vantul va continua sa prezinte intensificari la munte, unde viteza…

- Pe parcursul noptii nu au fost inregistrate situatii care sa puna in pericol vieti omenesti, ca urmare a fenomenelor meteorologice, transmit cei de la MAI. Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte la nivelul a 40 localitati din 17 judete…

- Urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase, in ultimele 24 de ore au fost semnalate efecte la nivelul a 40 localitați din 17 județe – Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea,…

- Vine iarna in luna octombrie. ISU Alba a transmis o avertizare meteo de cod portaliu de ninsori, vanturi puternice și stratut consistent de zapada. Avertizarea este valabila de maine, 29.10.2017, ora 10.00 pana luni, 30.10.2017 ora 23.00, in S-V-N județului. Probleme vor fi in toata țara. Judetele…

- Mai multi turisti au ramas blocati cu masinile, sambata, la Balea Lac, judetul Sibiu, iar echipaje de salvamontisti si jandarmi montani sunt in zona. Drumarii incearca sa curete soseaua astfel incat oamenii sa fie coborati in siguranta, in conditiile in care in zona ninge viscolit, iar de la ora 15.00…

- Vreme rea in Romania pana la inceputul noptii Foto: Arhiva. Vremea rea în România, cel putin pâna diseara, la ora 23:00, când vor expira avertizarile emise de meteorologi în zona de deal si de munte, în judetele Mehedinti, Gorj, Vâlcea, Arges si…

- De la ora 18:00 intra in vigoare o noua avertizare meteo de Cod Galben de ploi, valabila pana la ora 23:00. Sunt vizate județele Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș și Dambovița. In intervalul menționat va continua sa ploua in zona Carpaților Meridionali, cea mai mare parte a Olteniei, local in…

- Coruptia continua sa fie o problema majora in Romania. In ciuda avertismentelor venite din partea liderilor mondiali si a oamenilor de afaceri, in Romania legile continua sa nu fie implementate eficient si se schimba des, coruptia este institutionalizata, averile politicienilor nu sunt facute publice,…