"URGIA ALBA" INCEPE ACUM! Doua zile de ninsori abundente, viscol, lapovita si polei INFORMARE METEOROLOGICA - In intervalul 22 ianuarie, ora 05.00 – 23 ianuarie, ora 14.00, aria ninsorilor va cuprinde treptat cea mai mare parte a țarii, incepand cu regiunile sud-vestice. In Munții Banatului, in Carpații Meridionali, nordul și vestul Olteniei, sudul Banatului, precum și in nord-vestul Munteniei ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent. Vantul se va intensifica in zonele montane, la inceput mai ales in Munții Banatului, apoi indeosebi pe crestele Carpaților Meridionali și va avea, in general, viteze de 65...80 km/h, viscolind ninsoarea… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

