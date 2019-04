Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta medicala pentru cazurile urgente din Capitala este asigurata, incepand de vineri si pana pe 2 mai, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal.Citește și: Administrația Prezidențiala a anunțat intrebarile la care vor raspunde romanii la Referendumul…

- Asistenta medicala pentru cazurile urgente din Capitala va fi asigurata, incepand de vineri si pana in 2 mai, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal si echipaje suplimentare.

- Asistenta medicala de urgenta in perioada 26 aprilie - 1 mai Foto arhiva Noua spitale de urgenta si Serviciul de Ambulanta al Capitalei vor asigura asistenta medicala de urgenta în perioada 26 aprilie - 1 mai, cu ocazia Sarbatorii de Pasti. Cele noua unitati spitalicesti care…

- In perioada 26 aprilie - 1 mai 2019, cu ocazia sarbatorii legale "Invierea Domnului (Sf. Pasti)", noua spitale din Capitala si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta.

- Toate probele exudat luate de la elevii Colegiului National "Gheorghe Lazar" din Capitala, au rezultat negativ, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti. In weekend, la Institutul 'Matei Bals' s-au mai prezentat alti 18 copii carora le-au fost recoltate probe, iar aceste noi analize vor…

- Gabriela Ocnaru, o romanca in varsta de 46 de ani, stabilita in Italia, a murit intr-un accident trafic! Femeia plecase de la spital, acolo unde lucra ca asistenta medicala. Insa, nu a mai ajuns niciodata acasa, pentru ca masina ei a fost facuta praf.

- INTERVENTII…Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al judetului Vaslui au intervenit in ultimele zile, la 46 de misiuni. Dintre acestea, 40 au fost misiuni ale echipajelor de prim ajutor calificat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. De asemenea,…

- 1.752 de solicitari au fost facute la Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov in ultimele 24 de ore, de persoanele care s-au accidentat dupa ce au cazut pe gheața. Pompierii intervin in zeci de cazuri, sa indeparteze copacii doborați de greutatea gheții.