Urgenta la MS: Sindicalist in stop cardiac, in timpul unei intrevederi cu ministrul

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța ca, in timpul intalnirii informale dintre Sorina Pintea, ministrul Sanatații și reprezentanții sindicatelor din domeniu, unui reprezentant al Confederației Sindicale Meridian, cunoscut cu afecțiuni cardiace, i s-a facut rau și a intrat in stop cardio- respirator. Secretarul…

- Valentin Craciun, sindicalist la Confederația Meridian din Constanța, a suferit un stop cardiorespirator in timpul intalnirii sindicatelor din Sanatate cu ministrul Sorina Pintea. Barbatul in varsta de 60 de ani a fost resuscitat imediat de secretarul de stat Cristian Grasu, timp de zece minute, pana…

- Un reprezentant al confederației Meridian de la Constanța a intrat in stop cardiorespirator la finalul negocierilor de la Ministerul Sanatații, cu ministrul Sorina Pintea, pe tema acordarii sporurilor in contextul schimbarilor...

- Valentin Craciun, membru al unui sindicat din sanatate, a intrat in stop cardio-respirator in timpul intalnirii pe care o avea cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si cu alti reprezentanti ai institutiei. Primul ajutor i-a fost acordat de cei care participau la discutii.

- Un sindicalist din Constanta a facut un stop cardiorespirator chiar in timpul unor discutii purtate cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Cel care l-a resuscitat a fost secretarul de stat Cristian Grasu, fostul director medical al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.

- Un incident grav a avut loc, marți dupa-amiaza, la sediul Ministerului Sanatații. Un sindicalist care se afla in timpul unei intalniri cu ministrul Sorina Pintea a intrat in stop cardiorespirator.

- Un incident grav a avut loc astazi la Ministerul Sanatatii. Un sindicalist a intrat in stop cardiorespirator in timpul unei intalniri cu ministrul Sorina Pintea. Se pare ca sindicalistul ar fi constantean, potrivit Digi 24.Un echipaj de la Ambulanta a sosit in scurt timp. Sindicalistului i se fac manevre…

- Un incident grav a avut loc luni, 12 februarie, la Ministerul Sanatatii. Un sindicalist a intrat in stop cardiorespirator in timpul unei intalniri cu ministrul Sorina Pintea.Un echipaj de la Ambulanta a sosit in scurt timp. Sindicalistului i se fac manevre de resuscitare. Revenim cu…

- Un reprezentant al confederației Meridian de la Constanța a intrat in stop cardiorespirator in timp ce se purtau negocieri la Ministerul Sanatații, cu ministrul Sorina Pintea, pe tema acordarii sporurilor in contextul schimbarilor legislative.

- "Este necesar sa facem schimbari in politica medicamentului pe plan national. N-as putea sa va dau date concrete in acest moment, inca ma informez asupra acestui fenomen, dar asigur populatia ca medicamentele esentiale, cele care au lipsit o perioada, vor incepe sa apara. Adica, deja avem grija,…

- Gripa a provocat deja 21 de decese Numarul deceselor cauzate de gripa la nivel national a ajuns luni la 21, potrivit Centrului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Un barbat în vârsta de 48 de ani, din judetul Iasi, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul…

- O explozie s-a produs, luni dimineata, la o statie de alimentare cu carburanti din orasul Galati. Capacul unei pompe de benzina a fost proiectat in aer si a lovit un autoturism care alimenta, pagubele nefiind insa insemnate. Explozia s-a produs in jurul orei 11.00 si nu a fost urmata…

- Sorina Pintea a mai sustinut ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. 'Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta - 64 de cazuri noi. Deci devine imperios necesar sa discutam despre legea vaccinarii…

- Sorina Pintea, noul ministru al Sanatații, are o poveste de viața mai puțin știuta. Aceasta este mama unei fetițe infiate. Sorina Pintea este noul ministru al Sanatații din Guvernul condus de Viorica Dancila. Aceasta este mama unei fetițe infiate . Sorina Pintea a incercat sa țina departe de ochii curioșilor…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a dispus trimiterea unui control la spitalul privat din Constanța care in numai doua saptamani a inregistrat doua decese, o mama care a murit la scurt timp dupa ce a nascut un copil sanatos și un bebeluș care a murit la cateva ore dupa ce a fost adus pe lume.

- "Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest moment. Avem resurse, nu stim sa le gestionam cum trebuie. Nu le gestionam eficient. Cumparam aparatura medicala fara sa avem medici pregatiti sa foloseasca aceasta aparatura", a spus reprezentanta…

- "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanta, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla si am incheiat ziua la Mangalia, in portul militar, unde am vazut Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete", scrie ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Cluj, ca nu poate oferi un termen pâna la care vor fi construite spitalele regionale, inclusiv cel de la Cluj, pentru care exista finanțare europeana. ”S-au facut niste studii de fezabilitate…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, spune, la finalul mandatului, ca nu și-a dorit sa-și faca imagine acceptand sa conduca sistemul sanitar, ci și-a dorit sa ofere pacienților mai multe servicii medicale și medicamente de ultima generație, cea mai importanta fiind achizitia primei retele nationale…

- Sefa de la Ministerul Sanatatii considera ca nu ar avea nevoie de prezenta in preajma sa a unui reprezentant de la Serviciul de Protectie si Paza. Sorina Pintea si-a spus punctul de vedere in aceasta chestiune chiar in ziua in care a preluat mandatul de la predecesorul sau, Florian Bodog. Si pe fondul…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, dr. Raed Arafat, face in aceste zile un tur al Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta la a caror evaluare asista pentru a cunoaste problemele din sistem. Ministrul secretar de stat, Raed Arafat a anuntat ca din cei 600 de milioane de euro alocati anul…

- Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul SMURD Vasile Gorgan, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, oprind masina in care se afla cu sotia sa, pentru a acorda primul ajutor unui sofer in varsta de circa 50 de ani, ce suferise un infarct."Veneam…

- Cea care ar putea conduce Ministerul Sanatatii este, la momentul de fata, manager al Spitalului Judetean Baia Mare. De altfel, pentru a ramane in aceasta functie la Spitalul “Dr. Constantin Opris” , Sorina Pintea a ales sa paraseasca Legislativul, la doar cateva luni de cand fusese aleasa senator, in…

- Cine este Sorina Pintea, propunerea PSD pentru Ministerul Sanatatii Actual manager al Spitalului Judetean Baia Mare, Sorina Pintea, este propunere PSD pentru preluarea mandatului de la Sanatate. In 2011, politistii si procurorii au facut descinderi la locuinta acesteia intr-un dosar de trafic de droguri,…

- Liderii PSD au luat act de decizia lui Florian Bodog de a se retrage din cursa pentru funcția de ministru al Sanatații, iar in locul acestuia va fi numita Sorina Pintea, managerul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.Sorina Pintea caștigase un mandat de senator in…

- Sunt modificari de ultima ora, vineri dimineața, în ce privește componența viitorului guvern. Deși la ora 11, Comitetul Executiv Național al PSD se reunește pentru a stabili noii miniștri din Executivul Viorica Dancila, și acum se fac schimbari. Modificarile de ultima ora din componența…

- Oficialul guvernamental aflat in fruntea Ministerului de Externe i-a prezentat premierului interimar, la inceputul sedintei saptamanale de Guvern, date despre accidentul de tren ce a avut loc in cursul diminetii de joi, in apropiere de Milano. “La ora actuala continua operatiunile de descarcerare. Dar…

- Mai mult de jumatate dintre cei din judetul Suceava refuza sa raspunda la apeluri de urgenta cand sunt in timpul liber, iar situatia se repeta si in alte zone din tara, spun sindicalistii. Oamenii legii sunt suparati pentru ca statul le-a taiat sporul pe care il primeau daca erau chemati de acasa la…

- O masina a fost avariata ieri pe strada Stefan Mihaileanu din Constanta in timpul codului portocaliu de vreme rea ce a vizat si municipiul Constanta. Gardul unui imobil a cazut chiar peste masina parcata in apropiere. In urma incidentului autoturismul a fost afectat destul de serios. Proprietara masinii…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie in varsta de 69 de ani din Bucuresti, avand conditii medicale pre-existente cunoscute. Ea nu era vaccinata antigripal. De la inceputul sezonului de supraveghere a infectiilor respiratorii acute, a gripei si a SARI si pana la data de 7 ianuarie…

- Autoritatile s-au mobilizat si au actionat la locul in care s-a produs incidentul, mai exact in localitatea Hurezani. Din primele date reiese ca acolo ar fi avut loc o explozie urmata de incendiu. Nu sunt victime, din cate au anuntat reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Incidentul s-a…

- Investiții masive la Spitalul Județean de Urgența din Constanța. Unitatea medicala de la malul marii va fi dotata, anul acesta, cu echipamente performante de imagistica medicala. Este vorba despre un aparat RMN și despre un sistem de arhivare a imaginilor medicale. Contractele au fost semnate, astazi,…

- Peste 10.300 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 28 de noi cazuri raportate in 7 judete si in municipiul Bucuresti astfel:PRAHOVA – 6, BRAILA – 5, MUN. BUCURESTI – 5, CALARASI – 4, CONSTANTA – 3, IALOMITA – 3, DAMBOVITA…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- EXCLUSIV: Interviu cu ministrul sanatații, Florian Bodog Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. AUDIO: Interviu cu ministrul sanatații, Florian Bodog. Realizator: În trei localitati din tara, în Otopeni, Cluj si Brasov, au aparut panouri…

- Autoritatea responsabila de rezervele materiale de stat și serviciul național unic pentru apelurile de urgența 112 vor face parte din structura Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Parlamentul a aprobat, in ședința de astazi, modificari ale legislației in acest sens.

- Prezent marti dimineata la Comisia speciala de la Parlament, in care se discuta modificarile menit a fi aduse celor doua Coduri Penale, ministrul Toader a adus in discutie ipoteza ca Guvernul sa emita o Ordonanta de Urgenta. Totul, in situatia in care Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie…

- Liderul organizație liberale din Capitala, Cristian Bușoi, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca doar patrul liberali ai filialei sector 2 au plecat la ALDE. Migratorii nu mai activau oricum in partid, inca de dinainteai fuziunii PNL-PDL, iar aceștia fusesera radiați. Astfel, Bușoi a catalogat drept…

- Alte 900 de doze de imunoglobina pentru imunodeficienta primara vor fi livrate in perioada urmatoare spitalelor unde exista urgente, apoi in unitatile medicale care au solicitat medicamentul, anunta Ministerul Sanatatii, precizand ca luna viitoare producatorul va mai livra inca 2.000 de doze. Potrivit…

- Josh Homme, solistul trupei Queens of the Stone Age, a lovit „neprovocat” si „intentionat” o femeie fotograf in timpul concertului KROQ Acoustic Christmas care a avut loc sambata, scrie Variety. Incidentul a avut loc in timpul recitalului pe care trupa il sustinea la cea de-a 28-a editie a concertului…

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. Un elev de la un liceu din Constanța…

- Ministerul Turismului a lansat in consultare publica proiectul de atestare ca stațiuni turistice de interes național a patru localitați - Borșa (județul Maramureș), Dambovicioara (județul Argeș), orașul Navodari, cu zona Mamaia Nord (județul Constanța) și comuna Moroeni, zona Peștera-Padina (județul...

- Chemati sa stinga un incendiu aparut la o cladire din vecinatatea Spitalului de Pediatrie din Pitesti, pompierii au intervenit si au lichidat focul. Incidentul nu s-a soldat cu victime si, din cate anunta reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nu s-a impus evacuarea oamenilor aflati…

- La nivelul Ministerului Sanatații s-a inființat o structura de urgența care are rolul de a direcționa stocurile identificate de imunoglobulina in unitațile sanitare din țara catre cazurile urgente. Ministerul a anunțat ca va fi stabilita și o linie telefonica pentru raportarea cazurilor grave. Ministrul…

- Deputatul PMP Constanta, Robert Nicolae Turcescu, in cadrul declaratiei politice sustinute de la tribuna Parlamentului, a atras atentia asupra faptului ca Liviu Dragnea, condamnat penal, pune in pericol statul de drept, parteneriatul strategic cu SUA, apartenenta la NATO si UE, drept pentru care trebuie…

- Ședința de miercuri a Tribunalului Penal Internațional de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie (TPI) a fost suspendata dupa ce unul din cei șase acuzați, Slobodan Praljak, a baut dintr-o sticla despre care a spus ca ar conține otrava, strigand ca respinge decizia instanței, relateaza…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta va participa, ca in fiecare an, la manifestarile organizate pentru sarbatorirea hramului Manastirii Sfantului Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei.Pentru zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie, cand au loc manifestarile cu public…

- In data de 21.11.2017, ora 02:15 la SC One Star Security SRLndash; Postul 16, Centrul de recreere, in exteriorul CNE Cernavoda a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator.Potrivit inspectorilor ITM Constanta, Ion R., in varsta de 57 de ani, era agent de securitate.Din cercetari s a stabilit…