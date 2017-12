Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialiștilor a adunat peste 500 de mii de semnaturi pentru schimbarea sistemului de guvernare din republica parlamentara în republica prezidențiala. Declarația a fost facuta de președinta PSRM, Zinaida Greceanîi, în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, spera ca in Republica Moldova exista voința politica in ceea ce privește ancheta in furtul miliardului. Totodata, oficialul american considera ca aceasta investigație va dura cițiva ani. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…

- James Pettit, ambasadorul SUA la Chișinau, a dat de ințeles ca remanierea din Guvern este un lucru pozitiv pentru societatea din Republica Moldova, mai ales ca noile candidaturi propuse au demonstrat ca au experiența. „Mulți sint foarte capabili, au demonstrat in trecut ca au experiența. Deja foarte…

- Sapte dintre cei 13 membri ai Guvernului Republicii Moldova vor fi inlocuiti din functii, conform unei decizii adoptate marti de catre Biroul Politic al Partidului Democrat. Drept reactie, Dodon a precizat ca va semna demiterile actualilor ministri, insa nu va semna decretele de numire a ministrilor…

- Inca o pierdere pentru Republica Moldova! La doar 76 de ani, doctorul habilitat in medicina, profesor universitar, laureat al Premiului Național in domeniul sanatații, Constantin Etco, a plecat la cele vesnice noaptea trecuta, noteaza NOI.md. Desprea aceasta a anuntat purtatorul de cuvint al Spitalului…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, James Pettit, a declarat ca Moldova ar trebui sa adopte noua legislație care sa contracareze dezinformarea rusa și sa sporeasca independența mass-media, scrie Balkaninsight, scrie paginaderusia.ro Pettit susține ca propaganda ruseasca și controlul politic intern…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, considera ca limba vorbita in Republica Moldova este limba romana. Seful Legislativului a declarat ca si-ar dori ca sa fie modificat articolul 13 din Constitutie, fapt ce ar insemna inlocuirea limbii moldovenesti cu limba romana ca limba de stat.

- Ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, a declarat vineri, 15 decembrie, ca propaganda ruseasca este o problema pentru Republica Moldova, dar tara se confrunta si cu probleme de control intern asupra mass-mediei, referindu-se la faptul ca 80% din posturile de televiziune nationale sunt detinute de…

- Daca duminica viitoare ar avea loc un referendum la care cetațenii Republici Moldova ar vota cu privire la Unirea Republicii Moldova cu România, 32% din respondenți ar fi „pentru”, potrivit unui sondaj realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat din Republica Moldova, scrie…

- In urma cu doua zile, presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca exista solicutari ca Traian Basescu sa fie declarat persona non grata, pe motiv ca prin actiunile sale atenteaza la suveranitatea nationala a Republicii Moldova Traian Basescu scrie, pe Facebook, ca impreuna cu Anatol Salaru si Constantin…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut o intrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, James Pettit. Oficialii au discutat despre colaborarea bilaterala in domeniile de interes comun.

- Primaria municipiului Chisinau invita toti locuitorii si oaspetii capitalei astazi, luni 4 decembrie 2017, la inaugurarea Pomului de Craciun si aprinderea luminilor de sarbatoare, în Piata Marii Adunari Nationale. Cu aceasta ocazie, Primaria municipiului Chisinau va organiza…

- Contrabanda nu va trece, dau asigurari reprezentanții vamei. Asta, pentru ca cinci scanere mobile, performante, au fost donate Republicii Moldova in cadrul Programului EXBS (Export Control and Border Security), finanțat de catre Guvernul Statelor Unite ale Americii. Pe 4 decembrie, patru dintre ele…

- Igor Dodon i-a adresat un mesaj de felicitare Președintelui României, Klaus Iohannis, în numele poporului Republicii Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României, se arata într-un mesaj scris pe pagina sa de Facebook. „EXCELENTA, Îmi face…

- Akihito, in varsta de 83 de ani, a suferit o operatie pe cord si este tratat pentru cancer de prostata. Intr-o rara aparitie in public, Imparatul a declarat anul trecut ca se teme ca varsta inaintata nu ii va permite sa-si indeplineasca indatoririle. Reprezentanti ai Casei Imperiale japoneze…

- Comisia pentru drepturile omului si relatii interetnice din Parlamentul de la Chisinau a avizat negativ miercuri proiectul de lege privind modificarea articolului 13 din Constitutie, astfel incat formularea „limba moldoveneasca cu grafie latina” sa fie inlocuita cu „limba romana” pentru a defini…

- Fostul ministru Daniel Funeriu, in prezent pe un post diplomatic al UE in Republica Moldova, anunta un "progres substantial" pentru dreptul romanilor din Transnistria de a invata in limba romana."Progres substanțial privitor la invațarea in limba romana in regiunea transnistreana: scolile…

- Impotriva modificarii proiectului de lege au votat deputatii socialisti Vladimir Turcan, Grigore Novac, Fiodor Gagauz si cei comunisti Inna Supac si Maria Postoico. Singurul membru care si-a dat votul pentru a fost liberalul Ion Apostol, scrie Realitatea.md. Anterior Comisia cultura, educatie,…

- "Imnul" Pietei Centrale a devenit viral pe Facebook. Videoclipul dedicat celui mai faimos loc din Chisinau, realizat de echipa "Made in Moldova" de la Canal 3, a fost vizualizat de peste 505.000 de internauti. Cei mai multi dintre ei sunt din Republica Moldova.

- Partidul Socialist a initiat o ancheta parlamentara privind retinerea si ulterior expulzarea jurnalistilor rusi Alexei Samoliotov (Zvezda TV) si Marina Safronova (All-Russia State Broadcasting Company). "Actiunile radicale ale majoritatii de guvernamant, care incalca prevederile documentelor…

- Cele opt școli cu predare in limba romana din regiunea transnistreana vor activa in regim normal, conform unui protocol semnat intre Chișinau și Tiraspol la Tighina (Bender) la sfarșitul saptamanii trecute.

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat ca au convenit cu reprezentantii Tiraspolului asigurarea liberei circulatii a profesorilor si a elevilor institutiilor de invatamant din stanga Nistrului. Totodata, unitatile de invatamant din Transnistria vor fi aprovizionate cu materale didactice pentru desfasurarea…

- Aflat la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, organizat la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a vorbit si despre invitatia controversata primita din partea presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Întrebat de jurnalisti daca va onora invitatia, seful statului nu a vrut…

- Unda verde pentru limba romana in Republica Moldova! Comisia parlamentara de cultura, educatie si cercetare a avizat pozitiv proiectul privind modificarea Constitutiei si introducerea sintagmei "limba romana" in Legea Suprema.

- Simpla utilizare a alfabetului latin pentru așa-numita 'limba moldoveneasca' (limba romana cu caractere chirilice) poate fi pedepsita cu o amenda de peste 50 euro in Transnistria, unde dreptul la educație intampina numeroase restricții atunci cand este vorba de grafia latina, se menționeaza intr-un…

- Maestrul Nicolae Botgros și Orchestra „Lautarii” din Chișinau, alaturi de satmareanca Georgiana Marina, indragitul artist de muzica populara Ionuț Dolanescu, Ana Dabija și Cristina Pintilie din Republica Moldova au participat in perioada 15 octombrie- 29 octombrie, intr-un turneu in Statele Unite ale…

- Comisia naționala pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente a prezentat Guvernului spre aprobare lista circumscripțiilor uninominale. Conform harții finale, care cuprinde în total 51 de circumscripții, 48 vor fi constituite pe teritoriul Republicii Moldova, iar trei în…

- Igor Dodon sustine ca Romania nu are resurse financiare suficiente pentru a-si putea asuma o eventuala Unire. De asemenea, presedintele tarii a mentionat ca nici SUA, nici UE nu va oferi bani pentru unirea a doua tari, proces care ar urma sa destabilizeze situatia regionala si sa provoace si alte…

- Președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri ca nu va admite ca actualul parlament sa modifice art.13 al Constituției pentru a inlocui "limba moldoveneasca" cu "limba romana", anunțand ca a și inceput negocieri pentru a bloca aceasta inițiativa, relateaza…

- Seful statului a amintit ca in Constitutia tarii, in datele recensamantului populatiei, in sondajele de opinie si in arhivele medievale a fost si este indicata limba moldoveneasca drept limba istorica. "Denumirea de limba moldoveneasca este incetatenita de secole pe teritoriul tarii noastre,…

- Ambasadorul Hans Klemm și soția sa, Mari, au depus flori, luni, la memorialul de la clubul Colectiv, a anunțat Ambasada Statelor Unite ale Americii la București pe contul de Facebook. Sursa foto: U.S. Embassy Bucharest / Facebook "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte și…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a anuntat, luni, ca i-a transmis o invitatie oficiala lui Klaus Iohannis pentru a efectua o vizita la Chisinau, iar liderul moldovean a precizat ca relatiile dintre cele doua state sunt fundamentale pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia.info. Presedintele…

- „M-am nascut în LIMBA ROMÂNA și voi muri în LIMBA ROMÂNA, vinovat ca nu am patruns-o pâna la capat și, poate, de multe ori, i-am ranit frumusețile. Voi muri trist pentru ca, și azi, aceasta pasare ranita este alungata din cuibul sau”. Acesta este unul dintre…

- In acest sens Dodon i-a inmanat o scrisoare ambasadorului Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița. ”L-am asigurat pe domnul Ambasador de faptul ca relațiile moldo-romane sunt și vor ramine a fi fundamentale pentru Republica Moldova, in virtutea vecinatații noastre, a evenimentelor istorice comune…

- "Azi, am fost la Chisinau pentru a participa la constitutirea organizatiei de tineret a Partidului Unitatii Nationale (PUN), al carui presedinte de onoare sunt. Este in politica noului partid unionist atragerea masiva a tinerilor din Republica Moldova, cu sprijinul carora se poate realiza…

- In cadrul unui turneu pe care il efectueaza in Asia, Mattis a reiterat ca Washingtonul prefera abordarea diplomatica pentru solutionarea crizei nord-coreene, insa a avertizat ca Phenianul se va confrunta cu o reactie militara ”masiva”, daca va folosi arme nucleare impotriva SUA sau a aliatilor ei.…

- "Basescu e un alt as din maneca al democratilor. Actiunile PDM-ului din aceasta toamna, orientate impotriva institutiei prezidentiale, constituie o pregatire pentru alegerile parlamentare din 2018. Pas cu pas, democratii pregatesc terenul politic si diplomatic pentru o larga coalitie postelectorala…

- Autoritațile de la Chișinau au prezentat ce acțiuni vor sa întreprinda pentru a consolida relațiile interetnice în Republica Moldova, precum și câți bani ar putea fi cheltuiți în acest sens. Deși recunosc ca barierele în integrarea acestora în societate apar din…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a declarat pentru presa rusa ca va bloca inițiativa de schimbare în Constituție a denumirii limbii de stat din "moldoveneasca" în "româna". "Nu este exclus ca procedura sa fie lansata. Socialiștii…

- Potrivit sondajelor, Partidul Popular (OVP, centru-dreapta), condus de Sebastian Kurz, este creditat cu 33% din preferintele de vot. Pe locul doi in preferintele electorale se claseaza Partidul Social-Democrat (SPO, centru-stanga), al cancelarului Christian Kern, cu 27%, urmat de formatiunea…

- Deputatul socialist Elena Hrenova a solicitat joi, 12 octombrie, în cadrul sedintei în plen a Parlamentului de la Chisinau, ca întrebarile ce ar urma sa-i fie puse dupa prezentarea de catre ea a unor modificari la proiectul de lege privind sistemul de pensii sa fie doar în…

- ”Uite ca am ceva pentru care Mihai Tudose chiar merita felicitat : faptul ca se vede azi cu Premierul Bulgariei, reia sedintele comune de guvern si reporneste proiectul Trilateralei si cu Serbia ( lansat ca “Grupul de la Craiova” si omorat de Iohannis si Ciolos din miopie politica)! Bravo si sa nu…

- "Operatiunea unica de mentinere a pacii din Transnistria si-a dovedit eficienta timp de 25 de ani. Nu au mai existat schimburi de focuri acolo, nici decese. Orice modificare a formatului nu va aduce decat o deteriorare periculoasa a situatiei", a spus Karasin, care a fost rugat sa comenteze posibila…