- In Parcul Central din stațiunea Slanic-Moldova a avut loc sambata, 6 iulie 2019, cea de-a treia ediție a Concursului de alergare montana ,,Legendele Nemirei”, o adevarata sarbatoare și aniversare a alergarii, a muntelui, a prieteniei, a starii de bine, a poveștilor frumoase și a camaraderiei alergatorilor.…

- Furtunile puternice din ultimele 24 de ore au cauzat numeroase avarii ale rețelelor electrice aeriene din județul Bacau. Vantul intens, in rafale, a cauzat ruperea stalpilor și a conductoarelor electrice, precum și deteriorarea de elemente de izolație și susținere a acestora. In județul Bacau sunt trei…

- In ultimii ani s-a intamplat ca romanii sa se simta tematori, sa fie bantuiți de sentimentul unei lipse acute de Securitate. S-a intamplat in numeroase randuri acest lucru, insa, grație unei munci intense și a daruirii unor politicieni total dezinteresați, acest lucru a devenit istorie. Suntem, astazi,…

- Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacau, a cerut instituțiilor publice sa urgenteze eliberarea avizelor și autorizațiilor care le sunt necesare primariilor in derularea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a II-a. Cu alte cuvinte, edilii nu vor mai…

- Cei peste 80 de elevi veniți in Bacau din 30 de județe din intreaga țara, pentru a participa la Olimpiada Naționala de Agricultura, pe care o gazduim anul acesta, au susținut ieri prima proba, cea scrisa. Aceasta s-a desfașurat la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”, a inceput la ora 9.00 și a durat…

- Școala Gimnaziala „Octavian Voicu” Bacau a inițiat și organizat in acest an școlar Proiectul „Cartea, prietena mea”, Ediția a II-a. Proiectul educațional propus se vrea o incercare de a repune in drepturi cartea și biblioteca, de a le aduce in atenția parinților și copiilor, de a contribui la redescoperirea…

- Asociația „Mie imi pasa” a facut sa se implineasca un vis al copiilor din Berești-Bistrița, acela de a vizita orașul Bacau și principalele obiective culturale, in cadrul proiectului „Autocarul cu vise”, aflat la a V-a ediție. Vizita la Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu”, la Observatorul Astronomic…

- Primaria Moinești se pregatește sa fie gazda celui mai important eveniment cultural al anului: Simpozionul internațional „Tristan Tzara și cultura Dada”, ediția a VIII-a. Partener al autoritaților in organizarea manifestarilor e Asociația pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA. „Ne face o deosebita…