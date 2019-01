Stiri pe aceeasi tema

- In Ajun de Sfantul Vasile, prin satele Moldovei au rasunat uraturile. In Tipala, raionul Ialoveni, cetele au mers cu plugusorul, capra sau ursul din casa in casa si le-au dorit gospodarilor un an bun si roditor.

- VESELIE… In jur de 1400 de vasluieni sarbatoresc Anul Nou pe rit vechi in judetul Vaslui. In satul Slobozia, comuna Garceni, sunt cele mai multe familii, care tin aceasta traditie, asa cum au mostenit-o de la bunici si strabunici, de aceea nu este de mirare ca aici s-au strans, pe langa satenii, bucurosi…

- In ajun de Anul Nou pe vechi, satenii din Hartopul Mare, raionul Criuleni, s-au delectat cu cea mai buna pomana a porcului. Nu a lipsit nici izvarul.Festinul a fost pus la cale de autoritatile locale. "Super, gustos. Multumim celor care le-au pregatit", a spus o femeie.

- In ajunul Sfantului Vasile, la Ialoveni, 12 ansambluri folclorice au urat ca pe timpuri. Colectivele au prezentat publicului traditiile din satele din care vin: femeile au purtat masti de babe pentru a alunga spiritele rele, iar copiii s-au deghizat in ursi, capre sau cai.

- Sfantul Vasile, unul dintre cei mai importanti sfinti ai Bisericii Ortodoxe, considerat pazitor de duhuri rele, este serbat in prima zi din noul an, cu urari si petrecere. Se considera ca asa cum este musafirul din aceasta zi, bogat sau sarac, asa va fi omul tot anul. In traditia romanilor, Anul Nou,…

- ,,Ce noima e aici Dumnezeu, Stapanul vremii si al vietii noastre, ne a dat sa incheiem un an si sa intram in altul. In aceasta clipa de trecere ce se cuvine oare Sa ne inaltam mainile catre cer si sa dam multumita Domnului pentru milele Sale cele trecute si sa L rugam sa prelungeasca bunavoirea Sa si…

- La fel ca mulți alții, și Pepe are superstiții in noaptea dintre ani. Artistul a marturisit ce ține cu el de Revelion. Despre noaptea de Revelion exista tot felul de superstiții și tradiții. Multe dintre vedetele din showbiz-ul autohton țin cont de acestea. Este și cazul cantarețului Pepe. Acesta…