Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje de Sfantul Ion pentru familie, iubit, iubita MESAJE DE SF. IOAN.”Felicitari, dragul meu Ioan, cu ocazia acestei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos si plin de voie buna. La multi ani!” ”Iubirea tacuta și nemarginita ce mi-o porți, increderea și respectul fața de tine, de mine, de…

- MESAJE si URARI de SFANTUL ION. SMS-uri de LA MULTI ANI pentru SF. IOAN BOTEZATORUL! Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea…

- Compozitorul si interpretul Constantin Moscovici este alaturi de cititorii NOI.md si le ureaza un an cu realizari frumoase. „La mulți ani! Un simplu cuvint, dar vine toata inima pentru toți vizitatorii portalului NOI.md. Un an foarte complicat, dar cu realizari foarte frumoase. Va doresc mult Noroc…

- „Anu’ asta mi-a dat multe lectii de viata… Pe cateva nu le pricep inca dar probabil ca pana la final de 2018 cel tarziu le voi invata si voi lua examenul cu brio!Atat de sigura pe mine sunt in zi de azi si ma mandresc cu asta!Am trecut prin multe in 2017…ca si in 2016 de altfel. Ani grei…

- MESAJE DE ANUL NOU. La aceasta cumpana dintre ani, lasa sa treaca prin fereastra sufletului tau magia sarbatorilor, Ieri e istorie, maine e mister, azi e un dar. Un dar de impartit cu restul. La Multi Ani si Un An Nou Fericit! MESAJE DE ANUL NOU. Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse…

- Sfantul Vasile este unul dintre sfintii care au facut minunile cele mai mari. El este primul ierarh care a intemeiat, pe langa biserici, aziluri si spitale pentru saraci, leprozerie si un asezamant pentru recuperarea prostituatelor. A murit in ziua de 1 ianuarie a anului 379, cand inca nu implinise…

- Andreea Berecleanu a fost nevoita sa iși ia ramas bun de la parintele ei, care a trecut in neființa la finalul verii lui 2017. Prin urmare, știrista așteapta sa se incheie o data acest an, unul dintre cei mai grei din viața ei. Vedeta Antenei 1 a ramas cu multe amintiri frumoase despre tatal ei, chiar…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018 pe care nu ai vrea sa le primesti. "Fie ca NOUL AN sa patrunda in sufletul si in inimile voastre...". Astfel incepe unul dintre cele mai cunoscute mesaje cu urari pentru REVELION . Daca ati primit un astfel de mesaj pe telefonul mobil nu inseamna ca expeditorul l-a gasit brusc…

- “Fie ca toate visele pe care le fauriti in aceste zile magice sa se implinesca si drumul strabatut pentru realizarea lor sa va aduca bucurie in inimi, iar in case fericire si belsug. La multi ani 2018!” “Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul…

- Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU pot alege unul dintre zecile de mesaje de mai jos. ,,Îti doresc ca în anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamâni fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de întelepciune, 525600 minute de distractie…

- Anul Nou 2018 • Cele mai frumoase texte cu mesaje de anul nou 2018 pentru: rude, prieteni, colegi, profesori, copii, parinți și bunici | albaiuliainfo.ro Noul an sa iti aduca alinare si caldura in inima precum razele blande ale soarelui care iti dezmiarda obrazul iarna. La multi ani! Fie ca in noul…

- "Iti doresc ca in anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si in final 31536000 de secunde petrecute alaturi de persoana pe care o iubesti!" "Iti urez un An Nou plin de fericire si…

- "Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"; ”Ieri e istorie, mâine e mister, azi este un dar. Un dar de împartit cu cei dragi. La multi ani si un an nou fericit!"; ”Bate-n usa. Bate-n geam.…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE ANUL NOU 2018 „Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!” „La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate,tot ce doriti si sus paharul!…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE REVELION 2018. "Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan"MESAJE DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE REVELION 2018. "Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht…

- URARI DE ANUL NOU 2018. "Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan"URARI DE ANUL NOU 2018. "Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht in port, motor pe autostrada si vecinii ca sa vada. La multi…

- SMS-uri și mesaje de anul nou hazlii • Mesaje comice, citate și texte amuzante de „la mulți ani” 2018 | zlatnainfo.ro “Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!” “Previziuni meteo de revelion 2018: prevazut o furtuna de pupici si imbratisari…te sfatuim sa…

- Polițiștii de frontiera și militarii hușeni au oferit daruri de Craciun mai multor copii și batrani din satele de pe Valea Prutului. Cu cateva zile inainte de Craciun, așa cum procedeaza an de an, polițiștii de frontiera au vrut sa faca o bucurie semenilor mai puțin norocoși. “Batrani singuri, lipsiți…

- Mihaela Radulescu le-a transmis fanilor Craciun Fericit! Mihaela Radulescu merge pana la capat: Dupa atatia ani in care am gustat... "Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, impliniți, fericiti sau… inca nu, tineri plini de chef de viata sau inca in cautarea drumului corect, oameni prea…

- MESAJE SFÂNTUL STEFAN. În a 3-a zi a Craciunului, pe 27 decembrie, îl sarbatorim pe Sfântul Ștefan – primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim.

- Nimic nu este mai presus decat viata, iar Dumnezeu ne invata pe fiecare dintre noi anumite lectii din care sa invatam, sa ne descoperim scopul cu care ne-a lasat aici. Dovada vie a acestui lucru este fotbalistul Mihai Nesu care la peste sase ani de la accidentul grav suferit in timpul unui antrenament…

- Mesajul Ancai Serea in Ajunul Craciunului i-a emoționat pe fani, care au reacționat imediat și au felicitate-o pentru familia frumoasa pe care o are. Anca Serea și Adi Sina traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Viața lor se imparte intre cariera și cei cinci copii care le fac zilele mai frumoase.…

- Smiley este un artist iubit de milioane de oameni si se pare ca ii merge din ce in ce mai bine si infloreste pe zi ce trece in cariera. De curand artistul a avut parte de o surpriza de zile mari din partea prietenilor, unde extrem de emotionant a oferit un interviu cu lacrimi in ochi.

- SFANTUL NICOLAE, 6 decembrie. Mesaje frumoase, urari de Sfantul Nicolae Peste 800.000 de romani iși sarbatoresc in 6 decembrie ziua de nume. Cei mai mulți sunt barbați, peste 530.000. Daca nu știți ce mesaje sa le trimiteți, va puteți inspira din lista de mai jos: SFANTUL NICOLAE,…

- MESAJE DE "LA MULTI ANI" DE SFANTUL NICOLAE: "La Multi Ani cu ocazia zilei de Sfantul Nicolae!” "O zi speciala pentru un coleg deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!” "Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului…

- Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, in fiecare an, in data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, „victorie“ (de la nikao, „a invinge“), si laos, „popor“, putandu-se talmaci prin „obșteasca biruința“.

- Cotidianul ”Libertatea” a demarat astazi, 1 Decembrie, campania ”Centenarul Marii Uniri – Romani de care ne mandrim” . Timp de 365 de zile, pana la 1 decembrie 2018, cititorii sunt invitați – zi de zi -, intr-o calatorie in timp, sa iși aminteasca de oamenii care au marcat destinul Romaniei. Prin…

- MESAJE DE SFANTUL ANDREI: „Astazi este o zi speciala pentru tine iar tu esti special(a) pentru noi in fiecare zi. Iți doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfacții și multa sanatate. La mulți ani!" „Andreea, iți urez sa ai o viața frumoasa ca rasaritul de soare…

- Mesaje frumoase de Sfantul Andrei 2017. Iata ce urari le poți trimite celor dragi De Sfantul Andrei trimite cate un mesaj prin SMS sau pe Facebook, celor care poarta numele de Andrei sau Andreea, pentru a le face o urare frumoasa. Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur și…

- Iata ce mesaje de Sfantul Andrei poți trimite, pentru a-ți felicita prietenii sau rudele. Sfantul Andrei, ocrotitorul romanilor, este praznuit pe 30 noiembrie, iar peste 600.000 de romani iși serbeaza ziua numelui cu aceasa ocazie. Mesaje de Sfantul Andrei 2017. Urari de trimis prin SMS sau de pe Facebook…

- MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFANTUL APOSTOL ANDREI 2017 • Urari, felicitari si sms-uri frumoase de Sfantul Andrei pentru cei care iși sarbatoresc ziua numelui. MESAJE DE SFANTUL ANDREI. In jur de 700000 de romani poarta numele de Andrei. Cei care nu pot sa le ureze pe viu sarbatoritilor…

- Vedete care s-au calugarit. Aveau o cariera in fata, erau cunoscuti si pareau ca au toata lumea la picioare. Cu toate acestea, la un moment dat li s-a schimbat viata, iar soarta i-a facut sa aleaga o alta cale. Mai multe vedete cunoscute de la noi au ales sa isi dedice viata lui Dumnezeu.

- Un accident teribil a luat viata a cinci persoane, iar vinovati de acest trist eveniment sunt sunt doi baieti cu varsta de 15 ani.Trei copii si doi adulti si-au pierdut viata dupa ce doi adolescenti care conduceau o masina furata s-au izbit de un copac.

- Rodica Popescu Bitanescu a vorbit, la o emisiune de televiziune despre cea care i-a fost colega de breasla, renumita actrița Stela Popescu. Actrița Rodica Popescu Bitanescu a comentat pe marginea comportamentului pe care Stela Popescu l-a avut in ultimele zile de viața. La ultima gala la care a participat…

- Este o saptamana care pare blestemata in Constanta. Doi barbati au luat crunta decizie, noaptea trecuta, de a-si incheia socotelile cu viata. Unul a lasat un bilet de adio in care a scris ce il macina. Cel de-al doilea a parasit aceasta lume fara nicio explicatie. In doar cateva zile, vorbim asadar…

- Florin Zamfirescu și fiica lui, impreuna la tv. Actorul a facut marturisiri emoționante despre familia lui. Este tata, bunic și așteapta cu nerabdare sa fie strabunic. Florin Zamfirescu are doi copii, Vlad si Stefana, și patru nepoti, cate doi de la fiecare. Actorul și fiica lui au venit impreuna la…

- Anul 2017 a fost greu pentru aceste doua zodii. Dar din 2018 lucrurile incep sa se indrepte, iar pana la finalul anului multe din probleme se vor fi rezolvat in mod favorabil. Sagetatorul și Balanța au avut multe ghinioane in ultimul timp și mulți nativi și-au pierdut, probabil, speranța. Anului 2018…

- Mesaje Mihail și Gavril: De ziua ce-ti surade-n prag Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag Si mai frumos pe lume. De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire. La multi ani! Sfinții…

- In fiecare an, in 8 noiembrie, crestinii ii sarbatoresc pe Sfintii Mihail si Gavriil, conducatorii cetelor de ingeri. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Ei sunt, totodata, si patroni spirituali…

- Maria Gavril, preoteasa cara a suferit care a suferit multiple traumatisme intr-un accident rutier petrecut in urma cu cateva saptamani, in care i-au murit sotul si doua fetite, a parasit sectia de terapie intensiva. Femeia a tinut sa le multumeasca medicilor si tuturor celor care au ajutat-o sa ramana…

- Opt oameni au fost ucisi si alti 11 au fost raniti, marti seara, dupa ce soferul unui camion a intrat pe o pista destul de circulata de biciclete din Manhattan. Dupa ce a intrat in multime si apoi a lovit un alt vehicul, suspectul a fost impuscat de politie. Inainte de a fi impuscat, el a facut o declaratie…

- „Este o slujba in memoria tuturor. Tragedia cea mai mare este ca au fost numai tineri, adica viitorul de maine al tarii. Marea majoritatea a lor a fost de intelectuali, dar nu asta este problema, ci modul in care au murit si suferinta grea pe care au lasat-o in urma. Este o suferinta care pe toti…

- SMS-URI DE SFANTUL DUMITRU Sper ca sarbatoarea Sfantului Dumitru sa fie simbolul unui nou inceput, sa ai parte de un drum presarat cu bucurii, impliniri, sanatate, fericire si succes! Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de…

- S-a implinit un an de cand maestru ne-a parasit. Cand zorii de ziua mijesc, pe senin sau printre nori mai negri ori mai vatosi, se bucura! Vine o noua zi de lucru. O zi in care mainile lui maiastre nasc minuni! E propriul lui stapan. Peste timp si peste materia pe care pare ca o insufleteste, din pamant…

- Mesaje cu urari de Sfanta Parascheva 2017 1. Ziua numelui sa-ți fie luminoasa și sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii! 2. Ingerii sa-ți calauzeasca pașii și Sfanta Parascheva sa-ți lumineze drumul in viața. La mulți ani! 3. In aceasta sfanta zi, iți doresc numai…

- Luca Iclodean, tanarul roman ranit grav in atacul sangeros din Las Vegas, se recupereaza in spital, unde e vizitat aproape zilnic de cea care i-a fost un adevarat inger pazitor in momentele de groaza din timpul festivalului Route 91. Advertisement Originar din Cluj-Napoca, Luca Iclodean se afla in public…