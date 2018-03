Stiri pe aceeasi tema

- SMS-uri, felicitari și urari onomastice creștine de Sarbatoarea Floriilor 2018 • Mesaje de Florii • Urari de Florii | sebesinfo.ro Creștinii ortodocși sarbatoresc duminica Floriile, ziua in care, in mod tradițional, persoanele cu nume de flori iși aniverseaza onomastica. ziarulunirea.ro va pune la dispoziție…

- CALENDAR ORTODOX 2018: Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi. Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe ministrul veteranilor de razboi anuntand pe Twitter numele succesorului acestuia, medicul militar al Casei Albe, relateaza AFP. Foto: (c) Manuel Balce Ceneta / AP "Sunt foarte bucuros sa anunt ca intentionez…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a dat acordul pentru un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a scris miercuri pe Twitter ca exista in prezent 'o sansa buna' ca liderul nord-coreean sa renunte la arme nucleare, relateaza AFP. Presedintele american a transmis de asemenea pe…

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc maine, 25 martie, Buna Vestire, ce aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Pietele bursiere au reactionat vineri la decizia presedintelui american Donald Trump de a impune tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu, decizia aducand indicele Stoxx Europe 600 in a patra zi de scadere iar indicele german DAX la cel mai redus nivel din 13 luni.…

- Liderul de la Casa Alba a anuntat tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu. Deocamdata, nu este clar daca aceste taxe vor fi valabile la toate importurile de otel si aluminiu ori doar la cele din anumite tari."Oamenii nu au idee cum a fost tratata tara…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un nou atac impotriva lui Jeff Sessions, ministrul numit de el pentru a conduce Justitia, caracterizand drept "rusinoasa" alegerea procedurii pentru a ancheta eventuale abuzuri in termeni de interceptari, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omlogul sau american Donald Trump, privind construirea unui zid la granita SUA cu Mexic, relateaza site-ul postului CNN.

- "O persoana care conducea un autovehicul a lovit o bariera de securitate", a anuntat Secret Service intr-un comunicat, precizand ca masina nu a reusit sa treaca dincolo de aceste bariere. Casa Alba a fost izolata, iar agentii de securitate si-au ocupat posturile, fara sa se deschida focul…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat-o pe cunoscuta realizatoare TV Oprah Winfrey pentru prestatia acesteia in emisiunea ei, '60 Minutes', de pe postul CBS, si si-a exprimat din nou speranta ca ea va candida la alegerile prezidentiale din anul 2020, transmite Reuters. …

- Presedintele american Donald Trump a fost sfatuit de avocati sa nu dea declaratii procurorului special Robert Mueller, sustine cotidianul New York Times. Avocatii sunt ingrijorati ca, avand in...

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ar adopta o atitudine mai "dura" decat premierul britanic Theresa May in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit si a amenintat ca ar putea confrunta Uniunea Europeana in privinta politicilor comerciale "foarte incorecte" ale UE fata de SUA.

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri, la Davos, ca va pune intotdeauna Statele Unite pe primul plan, dand asigurari ca ''American First'' nu inseamna ''America singura'', dar avertizand in acelasi timp ca SUA ''nu vor mai inchide ochii''…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnalat joi seara ca este pregatit sa accepte revenirea in Tratatul de Parteneriat Transpacific (TPP), din care a iesit in urma cu un an, daca Statele Unite vor obtine un acord "substantial mai bun", relateaza postul CNBC si site-ul Axios.com.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizând ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita oficiala la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro. Vizita de stat a lui Emmanuel Macron…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni saptamana viitoare cu premierul britanic Theresa May in cursul Forumului Economic Mondial din statiunea elvetiana Davos, a comunicat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, castigatorii mult anticipatelor premii "Fake News", primele titluri vizate pe lista fiind postul CNN, cu cele mai multe mentionari si cotidianul The New York Times, informeaza site-ul cotidianului...

- Astazi se incheie oficial sarbatorile de iarna. Crestinii ortodocsi de stil vechi praznuiesc Boboteaza, ziua in care a fost botezat Iisus Hristos in apele Iordanului. In biserici sunt oficiate servicii divine si este pregatita agheasma mare.

- Crestinii ortodocsi de stil vechi sarbatoresc, astazi, ajunul Bobotezei, ziua in care a fost botezat Iisus Hristos in apele Iordanului. In ajunul sarbatorii se tine post negru, nu se mananca si nu se bea nimic.In biserici, preotii oficiaza servicii divine si fac agheasma.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP. Bazandu-se pe declaratii ale unor persoane prezente la reuniunea…

- „In noiembrie, am inceput livrarea primelor avioane de lupta F52 și F-35. Avem un total de 52 și am livrat cateva inainte de termenul stabilit”, a spus Trump, miercuri, la Casa Alba, avand-o alaturi pe șefa Guvernului norvegian, Erna Solberg. Potrivit Washington Post, aeronavele F-52 pot fi vazute,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Credinciosii copti din Egipt au sarbatorit sambata liturghia de Craciun intr-o noua catedrala sub inalte masuri de securitate, dupa un an marcat de atacuri jihadiste sangeroase asupra acestei comunitati crestine, relateaza AFP. Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a tinut un scurt…

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc pe 7 ianuarie Nasterea Mantuitorului. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de cel oficial, la care Biserica Ortodoxa Romana a trecut pe 1 octombrie 1924. In Romania traiesc peste un milion de adepti ai Bisericii Crestin-Ortodoxe…

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, creștinii sarbatoresc ziua Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Iisus Hristos in Iordan. Aproape 2.000.000 de romani iși aniverseaza onomastica de Sfantul Ioan. Ioan Botezatorul a avut menirea de a pregati poporul pentru primirea…

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, va fi lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze lansarea, informeaza BBC News si agentia de stiri Dpa.

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Donald Trump se lauda cu marimea butonului nuclear. Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti, 2 ianuarie, pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear „mai mare si mai puternic” decat Kim Jong-Un, relateaza Agerpres . „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a lasat de înteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, în prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">The…

- Aproape 600.000 de romani iși sarbatoresc onomastica joi, in prima zi a noului an, cand este celebrat Sfantul Vasile cel Mare. Acesta este sarbatorit in Biserica Ortodoxa pe 1 ianuarie și pe 30 ianuarie alaturi de Sfinții Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Sfantul Vasile este unul dintre cele mai…