Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca premierul Viorica Dancila trebuie "sa stea de vorba urgent cu ministrul Justitiei" si sa inteleaga ca trebuie sa dea ordonantele de urgenta pe justitie "pe care le asteapta toata lumea", transmite Agerpres. Intrebat in legatura cu faptul ca…

- Protestul magistratilor pe tema OUG privind legile justitiei nu este corect, pentru ca prejudiciaza cetatenii, declara la RFI deputatul PSD Florin Iordache. El crede ca premierul Viorica Dancila a procedat corect cand a lansat un dialog cu magistratii si considera ca a fost o greseala ca Ministerul…

- La ora 16.00, la sediul Guvernului vor avea loc noi discutii pe tema OUG 114, cunoscuta publicului drept ordonanta lacomiei, potrivit Digi24.La intalnire vor participa ministrul Finanțelor, cel al Energiei, cel al Comunicațiilor și premierul Viorica Dancila. Citeste si Tudorel Toader…

- Comitetul Executiv National al PSD i-a validat marti pe deputatii Razvan Cuc – pentru functia de ministru al Transporturilor si pe Daniel Suciu – pentru cea de ministru al Dezvoltarii Regionale, care va indeplini si functia de vicepremier, a anuntat la finalul sedintei premierul Viorica Dancila. ‘Acestea…

- Premierul s-a laudat la intalnirea cu primarii de comune din țara ca PSD a scos țara din noroaie. Edilii din toata țara sunt furioși din cauza bugetelor reduse, dar premierul Viorica Dancila s-a laudat ca ”a scos țara din noroaie” și a facut promisiuni: Guvernul va finanța 12.000 de obiective in…

- Guvernul a abandonat ideea adoptarii unei ordonanțe de urgența care sa prevada introducerea unor termene de aplicare a deciziilor CCR de catre președintele Klaus Iohannis, spun surse din coaliția de guvernare.Potrivit surselor citate, decizia a fost luata dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea…

- „Nici nu se pune problema sa candidez la alegerile europarlamentare. Mi-am asumat in fata Parlamentului, in fata cetatenilor implementarea unui program de guvernare si vreau sa ma tin de aceasta promisiune. Am luat masuri care au dus la cresterea veniturilor populatiei, am reusit sa obtinem intr-un…

- Social-democrații se reunesc, duminica la Parlament, in prima ședința CEx din acest an, pentru prezentarea bugetului pentru 2019, stabilirea prioritațile politice și a conducerii interimare a PSD Braila, dupa plecarea lui Mihai Tudose la Pro Romania, a declarat Florin Iordache, pentru MEDIAFAX.Tot…