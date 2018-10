Uraganul Willa, retrogradat la categoria 4, se apropie de Mexic Uraganul Willa, care se indreapta spre nord-vestul Mexicului din apele Pacificului, a scazut din intensitate luni seara, fiind retrogradat la categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, dar ramane "extrem de periculos", potrivit Centrului national pentru uragane (NHC)), citat marti de AFP. La ora locala 18:00 (00:00 GMT), uraganul se afla la aproximativ 160 de kilometri de tarmul mexican si rafalele de vant puteau atinge 240 km/h. Uraganul fusese urcat cu cateva ore inainte la categoria 5 - maxima pe scara Saffir-Simpson - inainte de a incepe sa-si piarda din forta. 'Willa este un uragan de categoria… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

