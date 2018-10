Uraganul Willa produce pagube limitate la trecerea sa prin nord-vestul Mexicului

Uraganul Willa, retrogradat la categoria 3 pe scara Saffir-Simpson si transformat miercuri in depresiune, nu a facut victime, dar a provocat inundatii, care au dus la revarsarea raurilor, si pagube in general limitate la trecerea sa prin nord-vestul Mexicului, relateaza joi EFE. Uraganul a atins uscatul marti seara in dreptul localitatii de coasta Escuinapa, in statul Sinaloa, iar miercuri a ajuns in sud-estul statului Coahuila intr-o deplasare rapida spre nord-est, potrivit Serviciului Meteorologic National (SMN). Willa a doborat copaci si stalpi electrici care au dus la intreruperea curentului…