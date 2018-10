Uraganul Willa ameninţă staţiunea turistică mexicană Mazatlan Mii de persoane au fost evacuate, cladirile au fost intarite cu scanduri, iar scolile au fost inchise marti pe coasta pacifica din Mexic inaintea sosirii uraganului Willa, insotit de rafale puternice de vant si ploi torentiale, care ameninta mai multe statiuni turistice, relateaza Reuters. Localnicii au sigilat cu scanduri ferestrele si usile hotelurilor de pe faleza Mazatlan, o statiune populara situata in statul Sinaloa din nord-vestul Mexicului. Willa, a carui intensitate a scazut marti dimineata cu o treapa ajungand la categoria 3 pe scara Saffir-Simpson, este insotit de vanturi de 201 kilometri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Willa, care se indreapta spre nord-vestul Mexicului din apele Pacificului, a scazut din intensitate luni seara, fiind retrogradat la categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, dar ramane "extrem de periculos", potrivit Centrului national pentru uragane (NHC)), citat marti de AFP preluata de Agerpres.…

- Uraganul Willa, care se indreapta spre nord-vestul Mexicului din apele Pacificului, a scazut din intensitate luni seara, fiind retrogradat la categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, dar ramane "extrem de periculos", potrivit Centrului national pentru uragane (NHC)), citat marti de AFP. La ora locala 18:00…

- Un uragan numit Willa format in Oceanul Pacific, care ameninta sud-estul Mexicului, a crescut in intensitate duminica ajungand la categoria 4 (din 5) pe scara Saffir-Simpson, devenind astfel ''extrem de periculos'', conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de AFP si…

- Un uragan numit Willa format in Oceanul Pacific, care ameninta sud-estul Mexicului, a crescut in intensitate duminica ajungand la categoria 4 (din 5) pe scara Saffir-Simpson, devenind astfel ''extrem de periculos'', conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat…

- Uraganul Florence, de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, se afla la 1880 de km de coasta de est a Statelor Unite, unde va ajunge joi, a anuntat luni National Hurricane Center (NHC, centrul national american pentru uragane), citat de Reuters. Vantul are o viteza de 220 de km/h, iar amploarea…

- Localnicii din orasul brazilian Pacaraima, de langa frontiera cu Venezuela, s-au revoltat sambata si au alungat sute de imigranti venezueleni, dupa ce un proprietar de restaurant a fost batut si injunghiat, au declarat martori oculari si oficiali guvernamentali din statul brazilian Roraima, potrivit…

- In ultimii aproape 15 ani majoritatea investițiilor facute in Piatra Neamț au avut ca argument dezvoltarea turismului, incepand de la telegondola și pana la pietonalul de la Curtea Domneasca. Mai nou primaria pietreana a anunțat preluarea in administrare a ștrandului in numele aceluiaș deziderat. “In…

- Peste 300 de piloți Ryanair și insoțitori de zbor au protestat miercuri, pentru a cere condiții mai bune de munca, avertizand conducerea companiei ca vor continua grevele la inceputul lunii august, daca nu va coopera, relateaza Reuters.Angajații Ryanair și membri ai sindicatului irlandez,…