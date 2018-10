Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, valabila intre 23 octombrie, ora 22.00 si 24 octombrie, ora 22.00, in 35 de judete ale Romaniei, printre care si Gorj si Valcea. In noaptea de marți spre miercuri (23/24 ...

- Zonele montane din județul Alba se afla sub Cod Galben de ninsori viscolite și intensficari ale vantului, in perioada 23 octombrie, ora 22:00 – 24 octombrie, ora 22:00. Vantul va avea intensificari cu viteze, in general, de 70 – 80 km/h, viscolind temporar zapada și reducand vizibilitatea. Administratia…

- Uraganul Willa, care se indreapta spre nord-vestul Mexicului din apele Pacificului, a scazut din intensitate luni seara, fiind retrogradat la categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, dar ramane "extrem de periculos", potrivit Centrului national pentru uragane (NHC)), citat marti de AFP. La ora locala 18:00…

- Taifunul Kong-rey se indreapta spre sudul Japoniei, insoțit de ploi torentiale si de rafale periculoase de vant.De asemenea, meteorologii japonezi au avertizat ca vor aparea alunecari de teren, fulgere si valuri inalte.

- Un puternic taifun insotit de ploi torentiale si de rafale periculoase de vant se indreapta spre insulele din sudul Japoniei, informeaza DPA, precizand ca peste 200 de zboruri fusesera deja anulate pana joi dimineata, scrie Agerpres. Agentia Meteorologica Nipona a avertizat cu privire la producerea…

- Taifunul Trami si-a facut simtita prezenta duminica pe coastele vestice ale Japoniei unde a provocat ploi torentiale, rafale puternice de vant si ranirea a cel putin 20 de persoane, relateaza DPA. Numeroase servicii feroviare, inclusiv curse ale trenurilor de mare viteza Shinkansen, au…

- Sudul Japoniei a fost lovit miercuri de ploi torentiale si de vanturi puternice, pe masura ce taifunul Soulik avanseaza spre vestul insulei Kyushu, a indicat guvernul nipon, citat de DPA. Taifunul, al 19-lea din acest sezon, a produs intreruperea alimentarii cu curent electric in 21.400…