Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Rosa s-a intensificat vineri in largul Oceanului Pacific, fiind ridicat la categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson (in total 5), dar se afla inca la peste 900 km de coastele mexicane, potrivit NHC citat de...

- Uraganul Rosa s-a intensificat joi in largul coastelor mexicane, in Oceanul Pacific, ajungand la categoria a 3-a pe scara Saffir-Simpson (care numara 5), potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) citat de AFP, potrivit Agerpres. "Vanturile ar putea atinge 205 km/h, urmand sa se intensifice…

- Uraganul Rosa s-a intensificat joi in largul coastelor mexicane, in Oceanul Pacific, ajungand la categoria a 3-a pe scara Saffir-Simpson (care numara 5), potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) citat de AFP. "Vanturile ar putea atinge 205 km/h, urmand sa se intensifice in cursul…

- Uraganul Florence, care ameninta coasta de est a SUA, a fost retrogradat la categoria 3, dar a ramas periculos, a anuntat, miercuri, Centrul national pentru uragane (NHC), relateaza Le Figaro, conform news.ro"Viteza vantului este mai mica, dar Florence este considerat in continuare un uragan…

- Vantul puternic a intensificat incendiile de vegetatie care au cuprins sambata o suprafata semnificativa din teritoriul statului australian New South Wales, departamentul de pompieri (RFS) crescand nivelul de alerta a trei dintre cele peste 70 de focare la starea de urgenta, potrivit Reuters. Locuitorii…

- Potrivit ultimului buletin al NHC de marti, de la ora 12.00 GMT, Hector era un uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, care numara cinci in total. Vanturile care insotesc uraganul Hector ating 215 km/h, cu rafale de vant chiar mai puternice, dar ”o scadere in intensitate este prevazuta…

- Numarul incendiilor inregistrate in padurile de stat administrate de Romsilva a scazut puternic in primul semestru al anului, in comparatie cu perioada similara a anului trecut. In primele sase luni s-au produs 28 de incendii de padure, in timp ce anul trecut, in acelasi interval de timp, s-au ...

- Mare parte din tara e sub avertizare de cod galben de ploi abundente. Atentionarea e valabila si pentru litoral, unde se inregistreaza și vant puternic, scrie digi24.ro.Vantul a batut cu forta si a luat pe sus sezlongurile de pe plaja la Mamaia, evident a gonit turistii.