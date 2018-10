Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Florida au emis un avertisment in care au spus ca uraganul Michael ar putea deveni cel mai devastator uragan din ultimii 100 de ani care loveste partea nordica a acestui stat american, informeaza DPA.

- Un uragan de categoria a treia pe nume Michael se indreapta amenintator spre Golful Mexic, cu vant de 195 de kilometri pe ora si valuri uriase. Furtuna ar trebui sa ajunga pe uscat miercuri seara, amenintand direct nord-vestul Floridei. Pe langa Florida, este stare de urgenta in zone din Georgia si…

- Autoritațile din Statele Unite au incadrat miercuri uraganul Michael la categoria trei, avand in vedere creșterea intensitații vanturilor, fiind așteptat sa loveasca nord-vestul statului Florida in cursul zilei de miercuri, relateaza CNN. Intensitatea vantului poate ajunge și la peste 155…

- Un roman din Statele Unite ne-a trimis mai multe imagini uimitoare surprinse inaintea ca uraganul Michael sa loveasca statul Florida. Vezi galeria foto + 1 + 1 Imaginile au fost filmate la Miramar Beach, Destin, Pensacola, iar oamenii din zona au fost evacuați. De altfel, autoritațile au mai ordonat…

