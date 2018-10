Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Michael, care se deplaseaza peste regiunea sud-estica a Golfului Mexic si inainteaza spre nord-vest, s-a intensificat si s-a transformat in uragan de categoria a doua, se arata in cadrul celui mai recent buletin informativ emis marti de Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite,…

- Autoritatile din Statele Unite au ordonat luni evacuarea locuitorilor din mai multe orase din nord-vestul statului american Florida, din cauza uraganului Michael, care urmeaza sa loveasca zona miercuri, au anuntat autoritatile locale, relateaza Associated Press.

- Autoritațile din Statele Unite au ordonat luni evacuarea locuitorilor din mai multe orașe din nord-vestul statului american Florida, din cauza uraganului Michael, care urmeaza sa loveasca zona miercuri, au anunțat autoritațile locale, relateaza Associated Press, scrie Mediafax.Uraganul Michael…

- Autoritatile din Statele Unite au ordonat luni evacuarea locuitorilor din mai multe orase din nord-vestul statului american Florida, din cauza uraganului Michael, care urmeaza sa loveasca zona miercuri, au anuntat autoritatile locale, relateaza Associated Press.

- Uraganul Florence, care ameninta coasta de est a SUA, a fost retrogradat la categoria 3, dar a ramas periculos, a anuntat, miercuri, Centrul national pentru uragane (NHC), relateaza Le Figaro, conform news.ro"Viteza vantului este mai mica, dar Florence este considerat in continuare un uragan…

- Uraganul Florence se apropie de coasta de este a Statelor Unite ale Americii. Autoritațile fac apeluri disperate catre cei care inca nu au plecat catre zone mai sigure. Multe persoane nu au acceptat sa iși paraseasca locuințele, chiar daca guvernatorul Carolinei de Nord, spre exemplu, a facut apeluri…

- Autoritatile din Statele Unite au decretat stare de urgenta in statele americane Louisiana si Mississippi, dupa ce furtuna tropicala Gordon a ajuns pe coasta golfului american, au transmis reprezentantii Centrului National pentru Uragane (NHC), relateaza BBC, potrivit Mediafax.ro.

- Furtuna tropicala Gordon a ajuns, marti seara, pe coasta americana a Golfului Mexic atingand zona de uscat din apropierea granitei dintre statele Alabama de Mississippi unde era in vigoare o alerta de uragan, relateaza AFP. A fost declarata stare de urgenta in ambele state americane, dar si in orasul…