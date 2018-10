Oficiali din comitatul Gadsden, Florida, au semnalat agentiei mentionate ca o persoana si-a pierdut viata in urma furtunii.



Chiar daca a scazut in intensitate, fiind retrogradat in categoria 1, pe o scara de 5, la ora 00,00 GMT, uraganul Michael se deplaseaza in continuare cu vanturi foarte puternice, de 150 km/h, deasupra sud-vestului Georgiei.



La Panama City, pe litoralul Floridei, un zid de apa si vanturi puternice s-au dezlantuit timp de aproape trei ore, imprastiind resturi peste tot.

Cand uraganul a lovit violent acest stat cu vanturi de 250 km/h, miercuri, in…