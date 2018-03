Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.In primul set…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Indian Wells (California) reprezinta unul dintre cele mai apreciate locuri ale continentului nord-american; aici pot fi imbinate pasiunile pentru tenis de camp, schi, plaja și golf, cata vreme iți poți da intalnire cu 350 de zile insorite pe an (temperatura medie anuala este de 23 de grade Celsius).…

- Jucatoarea americana Sachia Vickery, locul 100 mondial, s-a impus in fata Garbinei Muguruza, scor 2-6, 7-5, 6-1, dupa doua ore si 12 minute de joc. Si sportiva ceha Marketa Vondrousova, locul 54 de WTA, in varsta de 18 ani, s-a impus in fata Johannei Konta dupa un meci care a durat doua ore…

- Simona Halep a declarat, dupa debutul cu victorie la Indian Wells, ca se astepta la un meci dificil cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, dar a fost pregatita sa munceasca pe teren si sa lupte pentru a obtine victoria. „Acest turneu este unul special pentru mine, pentru ca l-am castigat…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- Partida din Grupa Mondiala II a Fed Cup, Romania - Canada, va fi deschisa de a doua racheta a echipei conduse de Florin Segarceanu. Sorana Cirstea (38 WTA) va juca pentru primul punct, impotriva impotriva lui Carol Zhao, in timp ce Irina Begu, cea care in aceasta saptamana se afla cu o pozitie mai…

- Serena Williams, de opt ori castigatoare a turneului de la Miami, a primit wild card pentru editia din acest an a competitiei. Pe lista participantelor, anuntata de organizatori, se afla patru romance: Simona Halep, Irina-Camelia Begu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu.Williams nu a mai…

- Simona Halep a participat, miercuri, la conferinta de presa premegatoare meciului de Fed Cup cu Canada, in ciuda faptului ca nu va juca si a a anuntat cand va sti exact starea in care se afla accidentarea sa "Imi pare rau ca nu pot sa joc, am venit sa simt atmosfera. Piciorul meu nu este…

- Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din acest weekend. Intrebata de…

- Simona Halep a declarat ca, in niciun caz, nu va urma modelul Serena Williams, care, la 36 de ani, a revenit in turnee, la doar cateva luni dupa ce a nascut primul copil. SIMONA HALEP, dezvaluiri despre viata AMOROASA. Ce spune despre MAREA IUBIRE "Patru-cinci ani voi mai juca sigur,…

- In ultimele zile, toata lumea a vrut sa stie daca Simona Halep va juca pentru Romania, la Cluj (10 si 11 februarie), in confruntarea cu Canada. Aceasta situatie a cam iritat-o pe Sorana Carstea.

- Cel mai cunoscut jucator de tenis din Gorj, Florin Mergea, are un sfat pentru Simona Halep: sa nu joace daca nu este complet refacuta. „Din proprie experienta, cred ca e mai bine sa te opresti, sa te vindeci si in acelasi timp sa continui...

- "Mi-a zis ca trebuie sa ma urc pe masina", a recunoscut Simona, momentul fiind imortalizat si postat pe Twitter de HalepBand. Colectia de masini a lui Ion Tiriac tocmai s-a imbogatit cu o piesa impresionanta: al 381-lea automobil din parcarea de sute de milioane de euro a celui mai bogat om din Romania…

- Cu o avere de peste 20 de milioane de dolari, bani pe care i-a caltigat din turnee, Simona Halep a cumparat mai multe proprietati pentru membrii familiei ei, dar si o vila la Constanta, un apartament in Bucuresti si masini ce valoreaza in total 700.000 de euro.

- Simona Halep a fost impozitata cu 45% din suma. In plus, a platit 12.000 USD, reprezentand amenda pentru coaching, in timp ce 8.000 USD au fost incasate de statul roman. Astfel, Simona Halep ramane cu 860.000 USD in cont, scrie ProSport. Cum arata VILA de 600.000 de euro a Simonei Halep FOTO…

- Simona Halep turuie in limba aromana așa cum nimeni nu și-ar fi imaginat-o pe reputata jucatoare de tenis. Simona Halep, care a pierdut finala de la Australian Open , provine dintr-o familie de aromani din județul Constanța. Jucatoarea de tenis a invațat foarte bine limba aromana, așa cum se poate vedea…

- Dupa ce la sfârsitul anului trecut Simona Halep a fost surprinsa într-o vacanta în Italia, alaturi de Andrei Barbu, antrenor de tenis din Pitesti, Stere Halep lamureste misterul.

- Tatal lui Caroline Wozniacki a marturisit ce i-a spus fiicei lui inainte ca aceasta sa intre in teren si sa-si dispute titlul de nr. 1 mondial impotriva Simonei Halep. Barbatul s-a declarat extrem de mandru de dubla reusita a fiicei lui, insa a marturisit ca e pacat ca a trebuit sa se termine asa.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4.

- Simona Halep a ajuns astazi in țara dupa aventura de doua saptamani de la Melbourne (detalii, aici) La plecarea din Australia, Darren Cahill, antrenorul australian al Simonei Halep, a postat o fotografie pe Instagram cu Simona și mama sa, mergand impreuna pe o strada din Melbourne. "Cea mai puternica…

- Un medic de la Spitalul Universitar trage un semnal de alarma dupa finala Australian Open de sambata și critica decizia organizatorilor de a le lasa pe Simona Halep și Caroline Wozniacki sa joace pe canicula, fara sa ia nicio masura pentru a atenua efectul caldurii sufocante de la Melbourne.

- Simona Halep a acuzat o stare de rau si a fost transportata de urgenta la spital in urma meciului de sambata, 27 ianuarie, desfasurat in Australia. Se pare ca partida impotriva Carolinei Wosniacki a avut consecinte negative asupra fizicului si psihicului Simonei, care a primit ingrijirile medicale necesare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care a pierdut sambata finala turneului Australian Open, la Melbourne, a fost internata timp de patru ore in spital pentru deshidratare, in noaptea de sambata spre duminica, a anuntat canalul ESPN, citat de WTA Insider. Halep, invinsa cu 7-6 (2),…

- Cand revine Simona Halep pe teren. ”Cat de lunga va fi vacanța mea? Nu va zic! Meciul de Fed Cup este insa in plan. Trebuie sa vad RMN-ul”, a spus Simo dupa infrangerea cu Wozniacki in finala Australian Open 2018. ”O sa am foarte mare grija de corpul meu. Dupa aceea vedem. Fed Cup este in plan, dar…

- Serena Williams a sustinut-o pe o retea de socializare pe Caroline Wozniacki, castigatoarea finalei Australian Open. Sportiva i-a transmis castigatoarei un mesaj prin care o felicita, insa Simona Halep nu a primit incurajari de la fostul lider WTA.

- * Liderul mondial Simona Halep, va evolua, la 23 decembrie, impotriva sportivei britanice Johanna Konta (9 WTA) in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin, s-a stabilit, ieri, in urma tragerii la sorti. In cealalata partida din semifinale se vor intalni jucatoarea ceha Karolina Pliskova (4…