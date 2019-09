NHC a afirmat ca este de asteptat ca centrul uraganului sa se apropie de Insulele Bermude miercuri noaptea.

Uraganul Humberto se afla la 960 de kilometri vest de Bermude, deplasandu-se cu o viteza de 13 km pe ora, a precizat Centrul National pentru Uragane.

Furtuna tropicala Humberto, care a crescut in intensitate devenind uragan duminica seara, a adus cu ea ploi in nord-vestul Bahamas, devastat de uraganul Dorian, in timp ce s-a indeparta de coastele SUA, a mai spus NHC.

La inceputul acestei luni, uraganul Dorian a lasat in urma 13.000 de locuinte distruse sau deteriorate…