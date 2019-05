Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE / Simona Halep - Johanna Konta, 7-5, 6-1, in turul 2 al Madrid Open, dupa un meci al contrastelor***Simona Halep, locul 3 WTA, joaca, azi, de la ora 13.00, in turul al doilea al Madrid Open, impotriva britanicei Johanna Konta, locul 41 WTA. Partida este prima de pe arena centrala, Manolo Santana.…

- Arina Sabalenka, locul 10 WTA, si Anett Kontaveit, numarul 15 mondial, au fost eliminate, sambata, in primul tur al turneului Madrid Open.Jucatoarea din Belarus Arina Sabalenka, cap de serie 10, a fost eliminata de rusoaica Svetlana Kuznetova, beneficiara de wild card si locul 109 WTA, scor…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (27 de ani, 3 WTA), a doua favorita, s-a calificat in semifinalele de finala ale turneului WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, duminica, dupa ce a intrecut-o pe slovena Polona Hercog cu 5-7, 7-6 (1), 6-2, informeaza...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, duminica, dupa ce a intrecut-o pe slovena Polona Hercog cu 5-7, 7-6 (1), 6-2. Halep (27…

- Surpriza la Miami, Monica Niculescu o ajuta pe Simona Halep de o concurenta importanta in lupta pentru ierarhia WTA. Jucatoarea noastra a caștigat primul act in disputa cu Garbine Muguruza. Monica s-a impus la tie-break cu 7-0! A urmat revenirea, 6-4 pentru spaniola, pentru ca in decisiv sa se impuna…

- Jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, locul 67 WTA, a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 7-5, 7-5, de spaniola Carla Suarez Navarro, locul 26 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Dubai. Navarro poate evolua cu Simona Halep in semifinale, informeaza News.roCitește și: Simona…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 3 mondial, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ostrava, ca succesul in fata Karolinei Pliskova, 6-4, 5-7, 6-4, reprezinta cea mai...