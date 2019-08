Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a anunțat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China. Masura se va aplica incepand din 1 septembrie. Asta inseamna ca toate marfurile chinezești care ajung in Statele Unite ar urma sa fie taxate, relateaza CNN, citat de…

- Statele Unite vor ca Iranul sa renunte la ambitiile nucleare si sa nu mai finanteze terorismul, a declarat luni presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, potrivit mediadax."Solicitarea SUA pentru Iran este foarte simpla: fara arme nucleare si fara finantarea…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- Senatul mexican a aprobat textul acordului cu 114 voturi pentru, patru impotriva si trei abtineri. Noul tratat a fost incheiat la 30 septembrie, dupa negocieri dure, si semnat la 30 noiembrie. Pentru a intra in vigoare, el mai trebuie ratificat de SUA si Canada. 'Mexicul trimite un mesaj clar…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE.

- Rusia a retras consilieri cheie pe aparare din Venezuela, o umilința pentru președintele Nicolas Maduro în timp ce Moscova cântarește greu în capacitatea de rezistența, la nivel economic și politic, a liderului venezuelean în fața presiunii din ce în ce mai mare a SUA,…