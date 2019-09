Stiri pe aceeasi tema

- Roy Cooper, guvernatorul statului american Carolina de Nord, a declarat, vineri, ca sute de persoane au ramas blocate pe insula din cauza valurilor puternice și inundațiilor provocate de trecerea uraganului Dorian, informeaza Mediafax citând postul BBC News. Cooper a declarat ca exista…

- Presedintele american Donald Trump nu renunta la afirmatia sa ca uraganul Dorian urma sa loveasca statul Alabama si a prezentat in acest sens o harta modificata. "Se indrepta spre Golf. Asta se anticipa initial", a sustinut presedintele in timp ce tinea in fata reporterilor harta din 29 august pe…

- Uraganul Dorian, care a trecut incepand de luni peste insulele Bahamas, ar putea provoca asiguratorilor pierderi de pana la 25 de milairde de dolari, potrivit analistilor bancii elvetiene UBS, transmite Reuters, citat de NEWS.ro.Dorian, al doilea cel mai puternic uragan inregistrat vreodata…

- Insula Abaco din Bahamas insa se afla sub apele aduse de catre uraganul Dorian, care era incadrat in categoria 5 de periculozitate, cea mai mare, atunci cand a lovit țarmurile statului din Caraibe. Primul-ministru Hubert Minnis a inspectat din avion insula era imaginile arata proporțiile dezastrului.…

- Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA prevede ca Dorian sa ajunga la 08:00 ora locala (12:00 GMT) in dreptul localitatii Juno Beach (Florida) dupa ce a devastat insulele Bahamas in ultimele zile.Potrivit ultimelor informatii furnizate de NHC, Dorian se afla la est de West Palm Beach,…

- Uraganul Dorian, a doua cea mai puternica furtuna inregistrata vreodata in Atlantic, a lovit duminica noaptea insulele Great Abaco si Grand Bahama din Bahamas si se indreapta periculos de aproape de Florida, cu valuri distructiv de inalte, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) din Miami,…

- Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite a anunțat ca uraganul Dorian a ajuns la categoria 5, transmite CNN. Includerea in aceasta categorie a fost facuta dupa ce meteorologii au masurat la 257 km/h viteza vantului uraganului care se indreapta spre Bahamas și ar putea lovi și Florida. Meteorologii…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de calataorie pentru SUA din cauza uraganului Dorian. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile…