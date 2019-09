Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, 20 de persoane sunt ranite, scrie news.ro. Minnis a calificat uraganul drept o "tragedie istorica" pentru acest arhipelag alcatuit din peste 700 de insule, dintre care doar aproximativ 30 sunt locuite. Citeste si Uraganul Dorian a produs pagube considerabile in Bahamas. Cel putin…

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…

- Uraganul Dorian, care a lovit puternic duminica noapte insulele Bahamas, a mai scazut în intensitate luni, dar e așteptat sa ramâna în continuare un fenomen periculos în urmatoarele doua zile, a informat Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center…

- Uraganul Dorian, care s-a abatut asupra statului insular Bahamas, a scazut usor in intensitate si a fost inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, potrivit celui mai recent buletin publicat luni de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), dar continua…

- Sute de zboruri au fost anulate in SUA inainte ca uraganul Dorian, de categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, sa loveasca coasta de sud-est a tarii, relateaza EFE. Aproape 600 de zboruri care erau programate luni au fost suspendate din cauza unuia dintre cele mai violente fenomene din SUA din ultimii ani,…

- Uraganul Dorian de categorie 5, considerat cu potențial „catastrofal” de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center – NHC), provoaca pagube din ce in ce mai mari.

- Uraganul Dorian, inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (ce contine cinci trepte), s-a apropiat amenintator duminica dimineata de Bahamas, insa ar putea sa ocoleasca statul american Florida, informeaza AFP. Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul National pentru…