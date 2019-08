Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Dorian urmeaza sa loveasca statul american Florida la finalul acestei saptamâni, iar efectele acestuia se vor simți și în primele zile ale saptamânii viitoare, potrivit Mediafax care citeaza DPA. Meteorologii au reclasificat uraganul ca fiind unul de categorie 4, dupa ce,…

- Președintele Donald Trump ar vrea sa lanseze bombe nucleare asupra uraganelor pentru a nu mai provoca pagube in Statele Unite. Oficialii prezenți la sedința de la Casa Alba s-au declarat șocați de afirmația liderului american deoarece nu este prima oara cand face o astfel de sugestie. Mai mult, specialiștii…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Lider PNL: Majoritatea bugetarilor…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri alianța militara dintre Statele Unite și Japonia, catalogând-o drept neechilibrata, înaintea Summitului Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Daca Japonia este…

- Aflat la intalnirea de la Casa Alba cu președintele Poloniei, Donald Trump nu s-a abținut sa acuze Germania, despre care a constatat ca „nu face ceea ce ar trebui sa faca fata de NATO”. In schimb „Polonia isi respecta angajamentele”, a rabufnit președintele american, inainte sa denunte din nou proiectul…

- "Cred ca am avansat astazi" (joi), a declarat seful diplomatiei mexicane dupa negocieri care au durat peste doua ore. "Vom reveni mai tarziu pentru a continua sa discutam despre diferitele puncte care au fost abordate", a adaugat el.Casa Alba apreciase mai devreme ca mexicanii "nu fac destul"…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit miercuri, in orasul englez Portsmouth, dupa ce au participat la ceremonia de marcare a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor in Normandia (Ziua Z) in Al Doilea Razboi Mondial, transmit reuters si dpa. Cei…