- Uraganul Dorian face primele victime. Cel puțin cinci oameni au murit și aproximativ 13 mii de locuințe au fost avariate sau chiar distruse dupa ce uraganul-monstru a lovit arhipelagul Bahamas, au anunțat autoritațile și Crucea Roșie, citate de presa internaționala.

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…

- Uraganul Dorian, insotit de ploi torentiale si vanturi cu viteze de pana la 300 de kilometri la ora, a facut ravagii, luni, in Bahamas, arhipelag din Caraibe pe care l-a lovit cu o intensitate fara egal in istoria sa, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Ciclonul isi continua traiectoria incerta…

- Potrivit autoritatilor indiene, sunt 12 morti si aproximativ 50 de raniti in urma seriei de explozii care s-au produs in fabrica respectiva. O oficialitate a spitalului din districtul Dhule a confirmat numarul de 12 morti. In spital sunt 37 de raniti si inca 12 au fost transferati in alt spital,…

- Bilantul in urma ploilor musonice si alunecarilor de teren care au afectat in ultimele zile India a crescut la 190 de decese, au anuntat luni autoritatile citate de DPA. Peste 1,4 milioane de persoane au fost afectate de ploile torentiale musonice incepand de saptamana trecuta, statele Kerala si Karnataka…

- Paisprezece persoane au murit si 28 au fost ranite joi intr-un accident de microbuz care transporta migranti in provincia turca Van (sud-estul tarii), a informat agentia privata de stiri DHA - transmite France Presse. Printre victime sunt femei si copii, toti straini, a precizat DHA, adaugand ca accidentul…

- Cel putin 10 persoane au murit si alte peste 30 au fost ranite intr-un incendiu presupus a avea origine criminala care a izbucnit intr-un studio de animatie din Kyoto, vestul Japoniei, au anuntat joi pompierii ni...

- Autoritațile din India au anunțat, luni, ca in jur de 15 oameni și-au pierdut viața și alți 35 au fost raniți in timpul unui eveniment religios care a avut loc duminica seara pe terenul unei scoli in districtul Barmer din statul Rajasthan. Peste 1.000 de persoane se adunasera pentru a participa la evenimentul…