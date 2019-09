Uraganul Dorian: Insulele Bahamas, lovite de un uragan de categoria 5 Uraganul Dorian, considerat acum un uragan de categoria 5, s-a apropiat de coasta în nord-vestul statului Bahamas, vânturile sale având o viteza de pâna la 285km/h, scrie BBC.



Aceasta furtuna "extrem de periculoasa" este cel mai puternic uragan al perioadei moderne din zona, potrivit Centrului Național pentru studiul Uraganelor (NHC). Locuitorii insulei Grand Bahama au fost evacuați din regiunile în care acesta este probabil sa ajunga.



La ora 11 dimineața (15.00 GMT), NHC a raportat condiții catastrofale în insulele Abaco din nordul…

Sursa articol: hotnews.ro

