- Bilantul provizoriu al trecerii devastatorului uragan Dorian peste Bahamas a urcat din nou pentru a ajunge la 30 de morti, a afirmat joi premierul arhipelagului, Hubert Minnis, la postul american de televiziune CNN, noteaza AFP. Precedentul bilant era de 20 de morti, insa autoritatile si-au exprimat…

- Uraganul Dorian a provocat moartea a cel putin 20 de persoane si pagube greu de imaginat in insulele din Bahamas pe care le-a devastat inainte de a se indrepta spre coasta de sud-est a Statelor Unite, relateaza joi AFP, conform agerpres.ro. Ministrul sanatatii din Bahamas a declarat miercuri seara…

- Cel putin sapte persoane au decedat in Bahamas in urma trecerii uraganului Dorian, a anuntat premierul tarii, Hubert Minnis, citat miercuri de DPA. Minnis a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca bilantul a crescut de la cinci la sapte morti dupa ce doua persoane dintr-un grup…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuinte au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anuntat autoritatile si Crucea Rosie, potrivit BBC News. Premierul bahamian, Hubert Minnis, a anuntat ca decesele s-au inregistrat in insulele…

- Cel putin cinci persoane au murit in insulele Abacos din Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, dupa trecerea uraganului Dorian, a anuntat premierul arhipelagului, Hubert Minnis, relateaza AFP preluat de news.roDe asemenea, 20 de persoane sunt ranite. Minnis a calificat uraganul…

- Uraganul Dorian a lovit partea de nord-vest a insulelor Bahamas, cu vant ale carui viteze ajung pana la aproape 300 de kilometri pe ora. Uraganul a distrus cladiri, a rasturnat masini si a scos copaci din radacina, provocand, totodata, si inundatii masive. Centrul National pentru Uragane din Statele…

- Uraganul Dorian a lovit duminica Bahamas cu ploi torentiale si vanturi cu viteze de circa 300 de kilometri pe ora, un nivel fara echivalent in istoria acestui arhipelag din Caraibe, relateaza AFP. Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…

- Uraganul se afla deasurpa Atlanticului, la circa 925 km la est de orasul West Palm Beach, din Florida si la 645 km la est de Bahamas, conform NHC. Dorian ar urma sa ajunga in Bahamas duminica."Cei care nu vor sa fie evacuati se pun intr-un mare pericol. Va implor, nu fiti fara minte si…