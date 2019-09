Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuințe au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anunțat autoritațile și Crucea Roșie, potrivit Mediafax citând BBC News. Premierul bahamian Hubert Minnis a anunțat ca decesele s-au…

- Uraganul Dorian, care s-a abatut asupra statului insular Bahamas, a scazut usor in intensitate si a fost inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, potrivit celui mai recent buletin publicat luni de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), dar continua…

- Sute de zboruri au fost anulate in SUA inainte ca uraganul Dorian, de categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, sa loveasca coasta de sud-est a tarii, relateaza EFE. Aproape 600 de zboruri care erau programate luni au fost suspendate din cauza unuia dintre cele mai violente fenomene din SUA din ultimii ani,…

- Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, potrivit ziare.com. "Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria…

- Uraganul Dorian, cea mai puternica furtuna tropicala care a lovit insulele Bahamas de cand au inceput inregistrarile meteorologice, a smuls acoperișurile cladirilor și facut ca insule intregi sa fie complet sub apa. Uraganul Dorian a lovit arhipelagul Bahamas cu intensitatea unei furtuni de categoria…

- Uraganul Dorian a lovit partea de nord-vest a insulelor Bahamas, cu vant ale carui viteze ajung pana la aproape 300 de kilometri pe ora. Uraganul a distrus cladiri, a rasturnat masini si a scos copaci din radacina, provocand, totodata, si inundatii masive. Centrul National pentru Uragane din Statele…

- Uraganul Dorian a lovit duminica Bahamas cu ploi torentiale si vanturi cu viteze de circa 300 de kilometri pe ora, un nivel fara echivalent in istoria acestui arhipelag din Caraibe, relateaza AFP. Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…

- Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite a anunțat ca uraganul Dorian a ajuns la categoria 5, transmite CNN. Includerea in aceasta categorie a fost facuta dupa ce meteorologii au masurat la 257 km/h viteza vantului uraganului care se indreapta spre Bahamas și ar putea lovi și Florida. Meteorologii…