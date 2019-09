Uraganul Dorian este așteptat să lovească Bahamas Uraganul Dorian, care a crescut la o intensitate de categoria 4 în weekend, este așteptat sa loveasca Bahams duminica, a anunțat Centrul Național pentru Uragane, înainte ca acesta sa loveasca coasta de est a Americii.

Potrivit Centrului, Dorian și vânturile sale care bat cu o putere de pâna la 240 de kilometri pe ora ar putea lovi nord-vestul Bahamasului în timpul zilei, potrivit AFP.

Rezidenții se pregatesc sa își evacueze casele care se afla pe ruta prezisa de meteorologi.

Autoritațile au închis anumite aeroporturi, dar principalul aeroport… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Dorian, inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (ce contine cinci trepte), s-a apropiat amenintator duminica dimineata de Bahamas, insa ar putea sa ocoleasca statul american Florida, informeaza AFP. Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul National pentru…

- Uraganul se afla deasurpa Atlanticului, la circa 925 km la est de orasul West Palm Beach, din Florida si la 645 km la est de Bahamas, conform NHC. Dorian ar urma sa ajunga in Bahamas duminica."Cei care nu vor sa fie evacuati se pun intr-un mare pericol. Va implor, nu fiti fara minte si…

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in SUA ca unele zone vor fi afectate in perioada 29 august - 3 septembrie de uraganul „Dorian”, fiind posibil ca aeroporturi, poduri, viaducte sau drumuri sa fie inchise circulatiei calatorilor. „Ministerul Afacerilor…

- Rafale de vant care au atins 130 de kilometri pe ora si copaci prabusiti sunt efectele raportate pana in prezent ale trecerii furtunii Dorian, devenita uragan de categoria 1 pe scara Saffir-Simpson (cu cinci niveluri de intensitate), prin Insulele Virgine Americane, relateaza EFE, citata de Agerpres.…

- Locuitorii a doua orase din nordul Rusiei au început sa îsi faca stocuri de iod, utilizat pentru reducerea efectelor expunerii la radiatii, dupa un misterios accident petrecut la un poligon de testari al armatei, aflat în apropiere, potrivit Rador care citeaza Reuters.Ministerul…

- Politia de Frontiera a fost notificata de catre omologii bulgari in legatura cu introducerea unor masuri pentru limitarea raspandirii Pestei Porcine Africane (PPA) in regiunile de la granita cu Romania, in context fiind interzise importurile de materii prime si produse procesate din carne de porc, a…

- Autoritatile indiene se pregatesc sa evacueze peste 300.000 de persoane care locuiesc pe coastele sale vestice in contextul in care un ciclon deosebit de puternic, Vayu, este asteptat sa loveasca joi dimineata acele regiuni din statul Gujarat, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Ciclonul…