Un bilant anterior anunta 44 de morti. In total 37 de victime au fost gasite pe Insula Great Abaco, iar alte opt pe Insula Grand Bahama.



Insa bilantul ar urma sa creasca, potrivit autoritatilor locale.



”Ne asteptam sa gasim si mai multe corpuri in cursul operatiunilor de cautare. Multe alte persoane se presupune ca sunt disparute”, a anuntat duminica seara politia din Bahamas intr-un comunicat.



La mai bine de o saptamana dupa ce a fost lovit in plin de uraganul Dorian, nordul arhipelagului Bahamas se afla in continuare in haos, iar faza urgentei nu s-a incheiat.…