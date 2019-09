Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna, care a lovit tarmul Carolinei de Nord cu o intensitate mai scazuta, fiind trecuta in categoria 1 a uraganelor, se indreapta in prezent spre nord, peste Atlantic, avand in drum zona de sud-est din New England si urmand apoi sa loveasca parti din Nova Scotia, in Canada. "In sfarsit…

- Roy Cooper, guvernatorul statului american Carolina de Nord, a declarat, vineri, ca sute de persoane au ramas blocate pe insula din cauza valurilor puternice și inundațiilor provocate de trecerea uraganului Dorian, informeaza Mediafax citând postul BBC News. Cooper a declarat ca exista…

- Hubert Minnis, șeful Guvernului de la Nassau, a anunțat joi ca cel mai recent bilanț indica faptul ca cel puțin 30 de persoane au decedat în Bahamas din cauza uraganului Dorian, scrie Mediafax, citând publicația The Hill. Potrivit bilanțului anterior comunicat anterior, numarul…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuințe au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anunțat autoritațile și Crucea Roșie, potrivit Mediafax citând BBC News. Premierul bahamian Hubert Minnis a anunțat ca decesele s-au…

- Uraganul Dorian, furtuna care devasteaza Bahamas in prezent și se indreapta spre Florida, va provoca asiguratorilor pagube de cel puțin 25 de miliarde de dolari, potrivit analiștilor UBS Group AG, citați de MEDIAFAX.Uraganul ar fi astfel cel mai scump dezastru natural din 2017. Dorian ar putea…

- Uraganul Dorian, a doua cea mai puternica furtuna inregistrata vreodata in Atlantic, a lovit duminica noaptea insulele Great Abaco si Grand Bahama din Bahamas si se indreapta periculos de aproape de Florida, cu valuri distructiv de inalte, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) din Miami,…

- Furtuna a provocat valuri cu inaltimi de 5,5 pana la 7 metri peste nivelul normal la Great Abaco. La ora 03:00 GMT, uraganul se afla la 220 de kilometri de coasta Floridei, unde unele regiuni au fost evacuate. Mai la nord, Guvernatorul Carolinei de Sud, Henry McMaster, a ordonat evacuarea…

