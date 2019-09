Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Dorian se va deplasa 'periculos de aproape' de coasta estica a statului american Florida incepand din noaptea de luni si pana miercuri seara, au precizat specialistii de la NHC. 'Dorian este un uragan extrem de periculos de categoria 4 pe scala Saffir-Simpson', a precizat NHC, cu sediul…

- Uraganul Dorian, furtuna care devasteaza Bahamas in prezent și se indreapta spre Florida, va provoca asiguratorilor pagube de cel puțin 25 de miliarde de dolari, potrivit analiștilor UBS Group AG, citați de MEDIAFAX.Uraganul ar fi astfel cel mai scump dezastru natural din 2017. Dorian ar putea…

- Uraganul Dorian, a doua cea mai puternica furtuna inregistrata vreodata in Atlantic, a lovit duminica noaptea insulele Great Abaco si Grand Bahama din Bahamas si se indreapta periculos de aproape de Florida, cu valuri distructiv de inalte, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) din Miami,…

- O parte a Americii se afla in fața unei uriașe amenințari. Uraganul Dorian, clasat la cel mai sus nivel pe scara intensitatii, a lovit duminica insulele Abacos in nordul arhipeleagului Bahamas si se apropie de Florida unde lumea a fost evacuata. Este cel mai puternic uragan inregistrat vreodata aici.Rezultat…

- Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, potrivit ziare.com. "Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria…

- Uraganul Dorian, clasat la cel mai sus nivel pe scara intensitatii, a lovit duminica insulele Abacos în nordul arhipeleagului Bahamas si se apropie de Florida unde lumea a fost evacuata. Este cel mai puternic uragan înregistrat vreodata aici.

- Uraganul Dorian a lovit duminica Bahamas cu ploi torentiale si vanturi cu viteze de circa 300 de kilometri pe ora, un nivel fara echivalent in istoria acestui arhipelag din Caraibe, relateaza AFP. Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…

- Uraganul se afla deasurpa Atlanticului, la circa 925 km la est de orasul West Palm Beach, din Florida si la 645 km la est de Bahamas, conform NHC. Dorian ar urma sa ajunga in Bahamas duminica."Cei care nu vor sa fie evacuati se pun intr-un mare pericol. Va implor, nu fiti fara minte si…